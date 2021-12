Faith No More costretti ad annullare il tour europeo del prossimo anno. La band statunitense ha preso le decisione a seguito dei problemi di salute del cantante Mike Patton. Il gruppo ha già annullato tutti i concerti del 2021 per problemi di salute mentale del musicista. Non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni del frontman. Per ora la band si scusa con i fan e confessa che in queste condizioni non è possibile andare in tour nemmeno nel 2022.

La band cancella il tour del 2022

Persistono i problemi per i Faith No More. Per il gruppo statunitense, dopo la cancellazione dei concerti statunitense in programma nel 2021, arriva la conferma che anche il prossimo tour nel 2022 non avrà luogo.

La band avrebbe dovuto suonare, tra Concerti e Music Festival, in Australia, Nuova Zelanda e poi in Europa. Sul motivo non vengono date spiegazioni, ma è probabile che sia lo stesso che ha spinto il gruppo a cancellare i concerti del 2021, vale a dire le condizioni di salute di Mike Patton.

Qualche tempo fa il cantante aveva parlato di problemi di salute mentale che non gli consentivano di andare in tour come avrebbe voluto. La band oltre a scusarsi con i fan, ha espresso la vicinanza al suo frontman.

Problemi di salute per Mike Patton

Qualche tempo fa Mike Patton aveva parlato di "problemi di salute mentale" che non gli consentivano di andare in tour coi Faith No More e con il suo altro progetto musicale, i Mr.

Bungle. Il gruppo è sempre stato al suo fianco, e ha sostenuto che andare avanti con gli impegni dal vivo avrebbe avuto "un effetto molto distruttivo" sul cantante, considerato dal gruppo come un fratello più che come il cantante della formazione.

"Può contare sul nostro appoggio al 100%", aveva scritto la band per supportare il musicista.

Anche il cantante si era scusato in quell'occasione, e aveva promesso un ritorno quanto prima. Non aveva detto molto sul suo stato di salute: aveva semplicemente dichiarato che i suoi problemi di salute erano in qualche modo esacerbati dalla pandemia di coronavirus.

Il comunicato dei Faith No More

Con un post affidato ai canali social ufficiali, i Faith No More hanno comunicato che non potranno prendere parte ai prossimi concerti nemmeno nel 2022.

Non sono soltanto i concerti statunitensi quelli cancellati dunque, e a questi si aggiungono le date in Australia, Nuova Zelanda e quelle previste in Europa.

"Sfortunatamente a causa delle nostre sfide attuali, non saremo pronti per esibirci in vista dei prossimi tour australiani, neozelandesi e britannici/europei", si legge nel comunicato del gruppo. "Suonare qualcosa al di sotto del 100% dopo così tanto tempo per non rappresenta un'opzione. Chiediamo scusa a tutti voi possessori di biglietti, e saremo grati per sempre ai nostri fan per il vostro appoggio e per la vostra comprensione".