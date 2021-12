I Litfiba tornano in tour nel 2022. La storica rock band fiorentina ha annunciato le date del tour d'addio, in occasione dei 40 anni di carriera, che per via dell'epidemia di coronavirus saranno festeggiati in ritardo solamente il prossimo anno. La tournée inizierà da Padova il prossimo aprile e toccherà alcune delle principali città italiane fino alla fine di maggio. Secondo il comunicato diffuso il tour d'addio si presta a essere "una festa itinerante".

I Litfiba tornano in tour

Una delle band più importanti del rock italiano ha fatto un annuncio molto importante.

I Litfiba tornano in tour ad aprile del 2022 in vista del loro tour d'addio. La notizia era già nell'aria da alcuni giorni e solo oggi è arrivata la conferma dei nuovi impegni dal vivo. La tournée, tra Concerti e Music Festival, andrà avanti fino alla fine di maggio con lo show di Milano.

Negli ultimi 40 anni la band è stata una delle più longeve e apprezzate nel panorama musicale italiano con ottimi successi a livelli di vendite, e con migliaia di concerti tenuti in tutta Italia, in Europa e nel resto del mondo. Musica ma non solo, visto che la band ha sempre tenuto alto l'impegno sociale per battaglie civili e ambientali importanti, oltre che per il tema dei diritti umani.

L'annuncio della band

Con 10 milioni di copie vendute finora i Litfiba continuano a essere un punto di riferimento nella musica italiana, e l'affetto dei fan continua a essere molto forte negli anni, nonostante i progetti diversi intrapresi dal cantante Piero Pelù e dal chitarrista Ghigo Renzulli in questi ultimi anni. Il 2022 sarà l'anno del tour d'addio, ma nel comunicato si sottolinea che questo sarà un momento di festa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In mattinata la band ha tenuto una conferenza di stampa con giornalisti e addetti ai lavori e fa sapere che in vista dei 40 anni del gruppo si chiuderà la storia della band. L'ultimo girone tour sarà una "festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione". I musicisti infatti si son detti "felici della nostra storia" e di tutti i traguardi raggiunti finora.

Le date confermate

Il tour partirà il prossimo 26 aprile da Padova. Tra concerti e music festival andrà avanti fino alla fine di maggio. Dal vivo i Litfiba saranno composti, oltre che da Ghigo Renzulli e da Piero Pelù, da Luca Martelli alla batteria, Fabrizio Simoncioni alle tastiere e Dado Neri al basso. Le prime 10 date di questo tour sono organizzate da Friends a Partner, e i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 del 13 dicembre.