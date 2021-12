Sono Yuman, Tananai e Matteo Romano i tre primi classificati di "Sanremo giovani": la proclamazione è avvenuta nella serata di mercoledì 15 dicembre, in diretta su Rai1 con la conduzione di Amadeus che, per il terzo anno consecutivo, sarà poi il conduttore e direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana.

Il cast della kermesse musicale che andrà in onda dall'1 al 5 febbraio 2022, si completa quindi con i nomi dei tre giovani artisti, che vanno a unirsi a quelli dei 22 "Big" già annunciati nelle settimane scorse, per un totale di 25 partecipanti.

Il profilo dei tre vincitori di Sanremo Giovani

Yuman ha conquistato il primo gradino del podio cantando il suo brano inedito dal titolo "Mille notti". Classe '95, nato a Roma da padre capoverdiano e madre capitolina, inizia a scrivere le sue canzoni in età adolescenziale nella sua città natale, decidendo poi di spostarsi, nel 2015, a Londra e Berlino, per migliorare il proprio percorso artistico-musicale. Nel 2016 torna a Roma e viene notato prima dalla Leave Music e, successivamente dalla Universal Music. A Sanremo 2022 parteciperà con la canzone "Ora e qui".

Il secondo classificato tra le Nuove Proposte si chiama Tananai (nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino), ha 26 anni ed è nato a Milano.

Si è presentato con la canzone "Esagerata". Dopo l'esordio avvenuto con l'album "To Discover And Forget" ha raggiunto la notorietà con il singolo "Giugno". In gara a febbraio porterà la canzone "Sesso occasionale".

Il terzo posto è andato a Matteo Romano. Il giovane cantautore cuneese, 19 anni, ha già vinto un disco di platino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha colpito giuria e pubblico a casa suonando dal vivo al pianoforte il brano "Testa o croce". A Sanremo canterà "Virale".

I titoli delle 25 canzoni in gara

Sono stati gli stessi cantanti "Senior", ospiti della serata in studio, ad annunciare in diretta i titoli delle proprie canzoni in gara. Unica assente tra i concorrenti era Elisa che, essendo risultata positiva al Covid-19, ha dovuto comunicare il titolo della sua canzone "O forse sei tu", in collegamento streaming da casa.

Di seguito, tutti i titoli delle canzoni partecipanti al Festival di Sanremo 2022: