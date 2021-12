Batman e Kurt Cobain paiono due figure difficili da accostare, ma nel nuovo film di Batman il regista Matt Reeves ha spiegato che per la figura del protagonista Bruce Wayne si è ispirato proprio al compianto leader dei Nirvana. Il film uscirà nelle sale cinematografiche nella primavera del 2022.

Si tratta della diciottesima pellicola dedicata al supereroe della DC Comics e inizialmente era stata affidata a Ben Affleck.

Kurt Cobain ha ispirato il nuovo Batman

Lo ha spiegato lo stesso regista nel corso di un'intervista e ha spiegato che mentre stava scrivendo il film stava ascoltando un brano della band di Seattle. Da lì è venuta l'idea di creare un personaggio che non fosse quello a cui il pubblico era abituato. In modo particolare ha voluto cogliere la vulnerabilità di Bruce Wayne.

Il film, che uscirà in primavera, vede Robert Pattinson nei panni di Batman. Dal trailer giapponese si intuisce che potrebbe esserci un particolare coinvolgimento tra il protagonista e L'Enigmista.

Il film uscirà in primavera

Nei panni di Pinguino invece c'è Collin Farell, Catwoman sarà interpretata dalla figlia di Lenny Kravitz Zoë Kravitz, mentre Paul Dano veste i panni dell'Enigmista.

Nei panni di Pinguino invece c'è Collin Farell, Catwoman sarà interpretata dalla figlia di Lenny Kravitz Zoë Kravitz, mentre Paul Dano veste i panni dell'Enigmista.

Sarà il diciottesimo film dedicato alla figura del supereroe della DC Comics cominciata nel 1943. Inizialmente la pellicola era stata affidata a Ben Affleck, che aveva già recitato nel 2016 in Batman vs.

Superman: Dawn of Justice. Avrebbe dovuto curare vari aspetti, dalla regia alla scrittura, passando per la recitazione. Alla fine però ha deciso di farsi da parte e il regista è diventato Reeves.

Le parole del regista

"Di solito quando scrivo ascolto tanta musica, e mentre stavo scrivendo il primo atto del film ho messo Something in the Way dei Nirvana", ha spiegato Reeves. "Fu allora che mi è venuto in mente che, piuttosto che fare di Bruce Wayne la solita versione di playboy che abbiamo visto sempre, esisteva una versione diversa del personaggio che ha vissuto una grande tragedia e che è diventato uno che vive da recluso".

Nel lodare l'interpretazione del protagonista Robert Pattinson, il regista ha poi aggiunto: "Nel film si può percepire veramente la sua vulnerabilità e disperazione, ma pure il suo potere. Ho creduto fosse un mix ottimo. Ha quel qualcosa anche di Kurt Cobain, dove è simile a una rockstar, ma può apparire anche come uno che vive da recluso".