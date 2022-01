I Queen e Brian May possono vantare un brano immortale come Bohemian Rhapsody. La canzone, tra i più amati e i più conosciuti della storica band britannica, fa parte di quelle canzoni che rimarranno nella storia della musica. Nel corso di una recente intervista il chitarrista ha parlato proprio di questo pezzo ricordando anche il modo in cui è stato registrato l'assolo di chitarra.

L'assolo di Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody ebbe una genesi complicata e soprattutto superò non pochi ostacoli al fine di essere pubblicato come singolo. Una struttura sicuramente non semplice, se si considera la struttura e la durata, che lo renderebbero poco gettonato per i passaggi in radio.

All'interno del brano l'assolo di chitarra di Brian May trasporta l'ascoltatore dallo stile ballata a quello più vicino all'opera.

Nel corso di un'intervista a Guitar Player il musicista dei Queen ha voluto ricordare la genesi di quell'assolo di chitarra. In tempi recenti il brano, pubblicato come singolo nell'ottobre del 1975, ha dato anche il titolo al film dedicato alla storia della band e del suo frontman Freddie Mercury ed è stato un autentico trionfo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Il celebre brano dei Queen

Secondo alcuni aneddoti e curiosità sulla storia dei Queen il successo della canzone sarebbe dovuto al dj Kenny Everett, amico del cantante Freddie Mercury. Fu proprio a lui che il cantante consegnò la versione acetata del brano, con la promessa di non passarla mai in radio.

Lo stesso frontman sapeva che il dj, all'epoca speaker per Capital Radio, non avrebbe rispettato i patti. E infatti il pezzo fu passato continuamente in radio, e ciò costrinse la casa discografica a pubblicarlo come singolo. Bohemian Rhapsody rimase al primo posto della classifica del Regno Uniti per ben 9 settimane

Nel ricordare la genesi della canzone, Brian May ha sottolineato come la fase iniziale del brano venne scritta da Mercury.

Il cantante infatti iniziò a comporla sul pianoforte all'interno della sua abitazione di Kensington, Londra.

Le parole di Brian May

Intervistato per il magazine Guitar Player il chitarrista Brian May ha raccontato l'origine del brano Bohemian Rhapsody. "Sin dall'inizio eravamo a conoscenza che si trattava di un brano speciale", ha detto il musicista britannico.

"Freddie arrivò in studio con un nastro sul quale aveva registrato la demo e ci disse: 'Ascoltate questo, cari. Penso che vi sorprenderà'".

Poi ha ricordato le varie fasi di registrazione: "Lo registrammo in diversi momenti, mantenendo come guida una linea vocale di Freddie sopra la quale abbiamo costruito le varie parti", ha aggiunto May. "Quando Freddie mi ha chiesto un assolo, io gli ho detto che volevo cantare una strofa con la chitarra...ed è ciò che feci. (...) Niente effetti, solo il tremolo. Come plettro avevo una moneta da 5 pence".