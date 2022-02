Al teatro di Saviano (Napoli) si è alzato il sipario per la prima volta nel 2022, dopo la chiusura forzata dei mesi scorsi. Domenica 6 febbraio sono andati in scena, sulle tavole dell'auditorium, i ragazzi de "I Doppio senso", duo comico costituito dagli attori Nunzio Amato e Antonio Juliano, nelle vesti anche di autori della pièce teatrale. L'evento era inizialmente previsto il 30 dicembre 2021.

La rappresentazione teatrale intitolata "Giù la mascherina", in due atti, per la durata di circa due ore (intervallo incluso), vede anche la partecipazione di Andrea Iovino, recentemente protagonista al cinema nel lavoro cinematografico di Alessandro Siani e Christian De Sica, il film di Natale "Chi ha incastrato Babbo Natale?

".

La regia dello spettacolo è affidata a Nunzio Della Marca, co-direttore artistico della rassegna teatrale "Carmine Mensorio - Premio Città di Saviano", nonché direttore e docente della scuola di recitazione del teatro auditorium di Saviano. Completano il cast tecnico Michele Falco (tecnico audio e video), Anita De Vivo (make-up artist) e Rosa Carrella (aiuto regia).

Lo spettacolo

"Giù la mascherina" accompagna il pubblico in una serie di sketch di cabaret esilaranti e di pura comicità. Gli spettatori in sala hanno vissuto due ore di risate e spensieratezza, sebbene, sul finale dello spettacolo, non sia mancato un momento più serio "di riflessione".

A condurre il pubblico in questo viaggio sono due giovani attori, i protagonisti appunto, che nella finzione scenica devono esibirsi per la prima volta in un grande teatro e, presi dalla tensione della "prima", si cimentano nella prova generale dello spettacolo.

Le tematiche trattate

Da qui si susseguono una serie di parodie in cui non mancano riferimenti, davvero molto originali, a tematiche di attualità: si spazia dal mondo politico con la scena di un giovane deputato, eletto per la prima volta in Parlamento, che predica bene e razzola male, membro del "partito del cambiamento". Non mancano battute che fanno riferimento alle politiche xenofobe di Matteo Salvini, unico politico a essere direttamente citato in scena.

Riferimenti all'attualità si hanno nello sketch che vede protagonisti due muratori intenti a lavoro per il "bonus 110", nella canzone di Gianni Morandi presentata all'ultimo festival di Sanremo 2022 ("Apri tutte le porte") oppure nella gag degli animatori di un villaggio turistico estivo, uno dei quali si vede costretto a sostenere un esame universitario online, a causa della pandemia da coronavirus.

E ancora le citazioni di programmi televisivi come "Uomini e Donne".

Il duo comico convince il pubblico presente in sala. Il finale è del tutto a sorpresa, a voler testimoniare, come hanno sottolineato gli stessi artisti, che a teatro non si va solo per ridere, ma anche per ricevere un messaggio morale. Lo spettacolo di cabaret non poteva che concludersi con applausi scroscianti e una lunga standing ovation per Nunzio, Antonio e Andrea.