Nella serata di questo sabato 5 febbraio è prevista su Rai 1 la serata conclusiva del Festival di Sanremo. A condurre sarà come sempre Amadeus, che verrà accompagnato da Sabrina Ferilli.

Inutile dire che vi sia una enorme attesa per conoscere il nome dell'artista che porterà a casa la 72^ edizione della kermesse, tra le più viste degli ultimi decenni: basti pensare che per trovare un Festival con uno share di ascolti più alto bisogna tornare indietro al 1995.

Approfondiamo di seguito chi sono i cantanti favoriti da parte dei bookmakers.

Mahmood e Blanco favoriti per la finale

Come sempre avviene alla vigilia della serata finale del Festival di Sanremo, sono molte le persone che decidono di scommettere sul nome di colui che potrebbe vincere il Festival. Analizzando le quote di due delle società di scommesse più importanti in Italia, ovvero Snai e Sisal, emerge un quadro della situazione abbastanza chiaro.

Analizzando per prima cosa le quote sul possibile vincitore finale emerge che sia per Snai che per Sisal i favoriti sono Mahmood e Blanco, che anche grazie al successo della hit 'Brividi' sono quotati a 1.40 (Snai) e 1.44 (Sisal). Secondo Snai, poi, sul secondo gradino del podio dovrebbe posizionarsi Gianni Morandi (3.50 la quota), seguito da Elisa (a 5.50).

Stessi nomi ma diverse quote, invece, secondo Sisal, che assegna a Morandi e ad Elisa la stessa, identica quota: 5.00.

In entrambi gli istituti, poi, la top five dei favoriti per la vittoria finale si conclude con Irama e con Sangiovanni. Snai, in particolare, assegna ai due ragazzi rispettivamente la quota di 10.00 e 12.00, mentre Sisal dà una quota di 9.00 e 12.00.

Quote decisamente molto più basse rispetto a quelle che i due giovani avevano a inizio Festival: gli artisti, entrambi scoperti dalla scuola di Amici, sono infatti molto amati dal pubblico a casa e questo potrebbe spingerli ulteriormente in avanti nella classifica finale.

Se si analizzano le quote per accedere al terzetto finale emerge una situazione decisamente in bilico

Chi pensa che la composizione del terzetto finale sia già scontata, dunque, rischia di commettere un grosso errore e questo viene confermato anche dalle quote che i due bookies assegnano ai concorrenti per accedere sul podio.

In entrambi i casi i favoriti per arrivare al terzetto finale sono Mahmood e Blanco, a quota 1.05. Sisal fa poi seguire Elisa a 1.30 e Gianni Morandi a 1.40, entrambi però tallonati proprio da Irama a 1.80 e da Sangiovanni a 2.10. Stesso scenario appare analizzando le quote Snai: qui alle spalle di Mahmood e Blanco troviamo Gianni Morandi a 1.45 e poi Elisa a 1.50. Anche in questo caso la loro posizione è 'minacciata' da Irama a quota 1.85 e da Sangiovanni, fermo a 2.25.