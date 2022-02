Malore per Mahmood poco prima di salire su palco del Festival di Sanremo nella serata di venerdì 4 febbraio, dedicata alle cover. Lo ha raccontato proprio il cantante nelle scorse ore, confessando di essere stato poco bene a causa di una congestione. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e l'inconveniente non ha pregiudicato la sua esibizione con Blanco. I due artisti hanno infatti cantato la cover de 'Il cielo in una stanza', brano portato al successo da Gino Paoli.

Mahmood: 'Sono stato in po' male. Mi è venuta una mezza congestione'

Insieme a Blanco, Mahmood é il favorito per la vittoria finale del Festival di Sanremo.

La loro canzone 'Brividi' sta riscuotendo il consenso non solo del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori.

In attesa di sapere se saranno proprio loro a vincere la kermesse canora, proprio Mahmood ha svelato un retroscena che lo riguarda e che ha messo a rischio la sua esibizione nella quarta serata, quella dedicata alle cover. Il cantante, durante la conferenza, stampa di oggi 5 febbraio ha infatti svelato di aver avuto un malore poco prima di salire sul palco.

"Sono stato un po’ male", ha raccontato Mahmood, che ha spiegato di aver avuto una mezza congestione causata, a quanto pare, dal fatto di essere uscito con giubbotto che gli ha lasciato scoperta la pancia.

Sanremo, quarta serata: Mahmood e Blanco cantano Gino Paoli

Quindi, stando a quanto svelato da Mahmood, avrebbe preso freddo e per questo è stato poco bene. Fortunatamente tutto si è risolto in fretta, visto che l'artista è potuto salire sul palco accanto a Blanco per interpretare la cover di Gino Paoli.

Il malore non sembra aver inficiato la performance di Mahmood, visto che sino a quando non ha svelato il retroscena, nessuno si è accorto del fatto che non fosse proprio in formissima durante la serata.

Va anche detto che il cantante ha potuto contare sul supporto di Blanco che, come detto di fronte ai giornalisti, lo ha supportato e incoraggiato prima dell'esibizione dicendogli: "Vedrai andrà tutto bene".

Mahmood e Blanco favorito per la vittoria a Sanremo 2022

In effetti tutto è andato per il meglio. La classifica generale dopo la serata delle cover vede Blanco e Mahmood con 'Brividi' ancora in testa, seguiti da Gianni Morandi e da Elisa.

Proprio Morandi ha vinto la serata cover grazie al medley cantato insieme a Jovanotti. In riferimento proprio all'esibizione del cantante di Monghidoro, Mahmood e Blanco sono concordi nel dire che Morandi abbia spaccato. "Lui e Jovanotti sono mostri sacri", hanno aggiunto.

Nonostante siano dati come favoriti tra i possibili vincitori, gli interpreti di 'Brividi' non pensano alla classifica. Anzi, sembrano essere particolarmente sorpresi di essere in vetta alla classifica generale, visto che in gara ci sono molti mostri sacri della musica di cui loro sono fan.