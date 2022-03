“La ricreazione a distanza - Una manica di studenti alle prese con quei pezzi di insegnanti” di Michele Canalini, è un libro edito dalla casa editrice Kimerik Edizioni e uscito nel settembre 2021.

Si tratta un’opera divisa in due parti che si alternano tra loro, focalizzandosi sulle stesse tematiche ma da diversi punti di vista: c’è una sezione narrativa in cui si racconta una storia di finzione, e poi una improntata sulla saggistica in cui si narra dell’evoluzione della scuola italiana parallelamente alle vicende italiane dal 1859 fino al presente.

Il ruolo educativo e formativo degli insegnanti: la scuola

L’autore parla del ruolo educativo e formativo degli insegnanti e di come sia cambiato nel corso del tempo, concentrandosi nella parte romanzata sulla situazione odierna, in cui i docenti non devono solo far fronte ai problemi pratici della scuola, ma anche ai nuovi disagi dei giovani e perfino a una pandemia.

Il protagonista della storia è un insegnante all’inizio dell’anno scolastico, ossia quando si incontra la nuova classe con cui si condividerà il percorso. "Sono più di 15 anni che faccio l’insegnante, eppure ancora oggi il primo giorno di scuola mi emoziona. E mi inquieta, pure. Perché la testa mi dice che devo arrivare in ordine a scuola, con una giusta predisposizione psicologica e un abbigliamento decoroso", scrive in un punto del volume.

Il protagonista appare stanco e alienato, come se ormai gli stesse stretto il ruolo che ha scelto di ricoprire. A volte, mentre i ragazzi fanno qualcosa di stupido o irrispettoso, egli si dissocia dalla realtà e vola con la fantasia in un mondo dove è autorizzato a prenderli a sberle, o almeno a umiliarli come meritano. "La mia immaginazione riprende il sopravvento; incomincia a fantasticare e vede me stesso uscire dall’aula, finalmente libero.

Fare lo sgambetto al primo moccioso a caso nel corridoio, sicuramente di ritorno dal bagno e con il telefono in mano", afferma in un punto del libro.

Per una scuola migliore

L’autore parla della continua sfida che ingaggia con gli alunni, ma anche dei momenti in cui la luce della sua missione torna a illuminarlo: quando qualche ragazzo ha un problema ed egli riesce ad aiutarlo, o quando si sente apprezzato per il suo impegno come docente.

E soprattutto, l’autore mostra lo spaesamento di un insegnante durante la quarantena, nella quale è stato più difficile farsi ascoltare dagli studenti rispetto al solito.

Alternando questa vicenda esilarante e amara allo stesso tempo con la cronistoria dell’evoluzione scolastica, Michele Canalini fa immergere i lettori nella realtà dell’insegnamento, mostrandone gli aspetti positivi e negativi, e ricordando quanto ancora c’è da fare per avere una scuola migliore.