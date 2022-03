Circa novanta minuti di buona musica sono bastati per accendere il pubblico di Napoli, accorso numerosissimo ad assistere all'unica tappa campana del "Space Cowboy Tour" del cantautore romano Tommaso Paradiso, ex front man del gruppo musicale di successo "The Giornalisti". La tappa partenopea si è svolta al teatro Palapartenope di Fuorigrotta, gremito in ogni ordine di posto, in quello che già da diverse settimane è stato annunciato come un concerto sold-out.

Space Cowboy Tour

Si tratta del primo tour da solista di Tommaso Paradiso. Dopo le tappe nelle città di Jesolo (Venezia) al PalaInvent il 25 e 26 marzo, date di esordio della tournée, quella di Napoli è stata la seconda città dello stivale toccata dal cantante che di recente ha presentato il suo più recente singolo, intitolato "Tutte le notti", prima di sbarcare a Bari (teatro Team 31 marzo e 1 aprile), Torino (teatro Colosseo 4 e 5 aprile), Bologna (teatro EuroAuditorium 7 e 8 aprile), Firenze (12 e 13 aprile al teatro Verdi), Milano (teatro degli Arcimboldi, 15 e 16 aprile e 4 maggio), Roma (21, 22, 28 e 29 aprile, Auditorium Conciliazione), Roccella Jonica (Reggio Calabria), al teatro al Castello il 21 agosto, Taormina (Messina) al teatro Antico il 26 agosto.

Il concerto

T-shirt gialla canarino a metà nei pantaloni "alla Tommaso Paradiso", il cantautore ha mandato letteralmente in delirio i suoi fans, riproponendo successi vecchi e nuovi: dai recentissimi singoli "Tutte le notti", "I nostri anni", "Magari no", "Lupin", "Sulle nuvole", ai brani che lo hanno reso celebre assieme al suo ex gruppo musicale TheGiornalisti ("Questa nostra stupida canzone d'amore", "Riccione", "Completamente", "Maradona y Pelé", "New York", canzone che ha aperto lo show). Tra un bicchiere di vino e un gin tonic, Paradiso scende diverse volte dal palco per cantare immerso nella folla dei propri fans.

Un lungo corridoio umano creato dagli uomini della security dell'artista permette al cantautore romano di cantare in giro per la platea uno dei suoi singoli più amati e recenti, "La stagione del cancro e del leone", con l'intero Palapartenope di Napoli che urla a squaciagola intonando le note di "Ci vogliamo alzare, la scuola è finita, la messa è finita...".

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato quando Paradiso ha fatto salire sul palco una bambina presente nelle prime file della platea e assieme a lei ha cantano la canzone "Non avere paura". Flash accesi e cellulari puntati on the stage per immortalare ogni singolo istante di una serata musicale davvero speciale che segna il ritorno alla normalità post covid: dal primo aprile infatti la capienza di stadi, palazzetti e teatri per i grandi eventi sarà nuovamente al 100% e la musica live tornerà "a pieno regime".