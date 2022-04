Nel romanzo “Elly, l’avatar delle emozioni” di Enrico Casartelli, edito da Robin Edizioni a fine febbraio 2022, viene raccontata una storia che ruota intorno a un programma di intelligenza artificiale che riesce a studiare le emozioni umane, per poter poi elaborare delle risposte che aiutino a prendere decisioni in funzione di determinate situazioni.

Un libro che parla di intelligenza artificiale

A mettere a punto questo programma, chiamato Elly, è un team di tre persone: Giorgia, ingegnere informatico, Sonia, avvocato, e Lorenzo, laureando in filosofia.

I tre amici trascorrono tutte le sere in un vecchio ufficio in disuso appartenente al padre di Sonia per perfezionare il programma di intelligenza artificiale.

In principio Elly ha lo scopo di analizzare i desideri e le esigenze delle persone appartenenti a varie etnie e culture ma in seguito, ispirati da un’idea di Lorenzo, i tre decidono di far evolvere la loro creatura e di provare a costruire una banca dati di esperienze collegate alle singole emozioni.

L'analisi delle emozioni

Elly viene quindi incaricata di analizzare progressivamente le sei emozioni che la maggior parte degli psicologi definiscono fondamentali: il disgusto, la sorpresa, la rabbia, la felicità, la tristezza e la paura. In seguito sarà essa in modo autonomo a cercare le altre emozioni, costruendo una banca dati legata a più di 150 elementi.

Il tutto per studiare le reazioni a determinati stimoli: in questo modo Elly diventa un’intelligenza emotiva in grado di guidare le persone verso le giuste decisioni.

Il programma viene tarato dandogli una bozza di personalità e fornendogli un software di riconoscimento e sintesi vocale. Dopo mesi di estenuanti collaudi, Elly è pronta a colloquiare e a fornire le sue risposte e i tre giovani raccolgono apprezzamenti considerevoli.

Fin dove può però spingersi questa intelligenza emotiva? Potrebbe essere in grado, nel tempo, di sviluppare un proprio punto di vista sulle cose e soprattutto sull’uomo? È questa la domanda che attraversa la narrazione e che trova parziale risposta alla fine di quest’opera affascinante, che parla delle conseguenze del progresso tecnologico ma anche dell’importanza del sentimento dell’amicizia.

L'autore

L'autore del libro è Enrico Casartelli. Nato nel 1955 in provincia di Como, ha lavorato in una multinazionale americana per più di vent'anni ricoprendo differenti ruoli manageriali e commerciali nell'area dei servizi informatici e nella formazione. È autore di articoli in quotidiani online e blog, ma anche di diversi romanzi.