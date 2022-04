Il catalogo di Disney+ si arricchisce di una nuova serie drammatica. È "The Old Man" il titolo del telefilm che vede Jeff Bridges come protagonista principale, è atteso in Italia per giugno 2022.

La trama

Tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Perry, il telefilm segue le vicende di Dan Chase, interpretato da Jeff Bridges, ex agente CIA che ora vive in clandestinità. Ma un sicario tenta di ucciderlo e da quel momento la caccia a Chase riprende.

A seguire le sue tracce saranno il vicedirettore del controspionaggio dell'FBI Harold Harper (John Lithgow), coadiuvato dalla sua pupilla Angela Adams (Alia Shawkat) e dall'agente della CIA Raymond Waters (E.

J. Bonilla), aiutati successivamente anche da un professionista delle forze speciali, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe).

Per ritornare ad avere un futuro libero l'anziano ex agente dovrà dunque sistemare i conti con il suo passato.

Jeff Bridges ritorna dopo la malattia

Nell'ottobre 2020 l'attore protagonista de "Il grande Lebowski" aveva comunicato sui social che gli era stato diagnosticato un linfoma.

Erano stati migliaia i messaggi di vicinanza e affetto che Bridges aveva ricevuto da parte dei suoi fan e delle personalità di Hollywood, e a un anno e mezzo di distanza sembra che il grande spavento nato dalla malattia sia alle spalle.

"Ho attraversato un anno e mezzo di questo bizzarro sogno e poi sono tornato.

È stato bello tornare con la banda", ha scherzato l'attore, in risposta a domande su come stesse ora.

Diversi colleghi di Jeff Bridges sul set di "The Old Man" sono rimasti colpiti dalla forza d'animo della star protagonista: Amy Brenneman ha dichiarato d'essere "rimasta affascinata dalla sincerità con la quale Jeff ha raccontato il suo calvario".

Una testimonianza arriva anche da John Lithgow: al fratello dell'attore, David, è stato diagnosticato recentemente qualcosa di simile a ciò che ha colpito Brigdes, e Lithgow ha dichiarato: "Non appena l'ho detto a Jeff si è subito messo in contatto con mio fratello, David, per inviargli informazioni, nonostante non si conoscano di persona.

"

"Jeff ha un cuore grande" ha aggiunto Lightow "non è stato come lavorare con un collega, è stato come lavorare con un amico."

Per Jeff Bridges è l'esordio in una serie tv

Tolte alcune sporadiche apparizioni agli inizi della sua carriera "The Old Man" rappresenta l'esordio di Jeff Bridges da protagonista in una Serie TV.

Il telefilm, sceneggiato da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, sarà trasmesso in America il 17 giugno sul canale FX. È atteso in Italia nello stesso periodo, sul catalogo Disney+, in data ancora da ufficializzare.