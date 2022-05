Il libro “Kokopelli - Il vento che suona” di Rodolfo Martinez, edito da Libeccio Edizioni ad aprile 2022, parla di karate e di amicizia, di legami familiari e di leggende mistiche. Si tratta di un’opera di narrativa contemporanea, ricca di suggestioni in cui viene raccontata l’emozionante storia di un processo di crescita e di evoluzione.

Una storia di crescita personale, amicizia e disciplina

Rey, il protagonista del romanzo, ha 15 anni quando decide di intraprendere la strada del karate; la motivazione che lo spinge a interessarsi a questa arte marziale è puramente pratica: un uomo lo ha aggredito e gli ha rubato una catenina in argento con un ciondolo raffigurante la divinità Kokopelli a cui teneva molto, da quel momento ha deciso di imparare a difendersi e a difendere chi ama.

Rey è cresciuto solo con sua madre, Ally, di origini Navajo, e quella collana era appartenuta a sua nonna materna e aveva quindi un grande valore affettivo; sua madre gli ricorda però che non è l’oggetto in sé ad avere importanza: «Rey, non ti devi preoccupare per il ciondolo. Lo so che apparteneva alla nonna, ma ne troveremo un altro, vedrai. Kokopelli non è un pezzo di metallo. È nel tuo cuore, nella musica, nel vento, nel sole, nella luna e tra gli alberi».

La divinità indiana

Kakopelli, divinità preistorica della tribù indiana Navajo viene disegnata come un uomo stilizzato con un'accentuata curvatura della schiena, che danza attorno a un fuoco mentre suona il flauto.

Considerato uno spirito guida, Kokopelli è chiamato anche “Vento che Suona” ed è considerato il Dio delle feste e dell’allegria, simbolo delle liete notizie e della fine della sofferenza.

L’entità è al centro della storia familiare di Rey: i suoi nonni da parte di madre si sono conosciuti e innamorati proprio grazie a un antico medaglione recante la sua effige, e anche Ally ha avuto modo di avvertire la presenza del Dio in momenti importanti della sua vita. Ella, inoltre, racconta a Rey che una loro antenata aveva cantato, giocato e danzato con lui.

Kokopelli lo spirito che vive per sempre

Per la famiglia di Rey, Kokopelli rappresenta simbolicamente lo spirito di chi non c’è più, ma rimane sempre vicino a chi è ancora in vita; questa certezza ha guidato il cammino di Ally, e in seguito accompagnerà anche Rey nel suo percorso di vita fisico e spirituale.

L’autore narra in modo appassionato quindi del suo percorso attraverso gioie e dolori, incontri importanti e significativi e perdite anche improvvise, vittorie e sconfitte, che avranno come punto in comune questa entità che si palesa come musica trasportata dal vento, e che sembra voler condurre il protagonista verso il suo destino.