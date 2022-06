Lunedì 20 giugno 2022, si è conclusa la diciottesima edizione del Biografilm 2022, festival cinematografico internazionale che si è tenuto a Bologna dal 10 al 20 giugno e in streaming su Mymovies dal 12 al 22 giugno. A chiudere la rassegna, I giovani amanti di Carine Tardieu con la partecipazione di Fanny Ardant, interprete della protagonista settantenne Shauna che, dopo quindici anni, incontra nuovamente Pierre, uomo sposato di 50 anni con cui inizia una relazione. Una pellicola che incoraggia l'amore nonostante la notevole differenza di età e l'incertezza sul futuro della coppia e delle loro famiglie.

Tra i presenti alla chiusura dell'evento, l'attrice francese Fanny Ardant, alla quale Blasting News ha chiesto come vede le relazioni nell'era dei social post-pandemia e se c'è qualche attore o attrice con cui ha recitato che le è rimasto o rimasta nel cuore.

Le dichiarazioni di Ardant sull'amore ai tempi dei social

"Pensa che si possa generalizzare? Quelli che mettono l'apatia sono quelli si esprimono e quelli che non si esprimono. Forse, è quella forza oscura che non crede nella relazione e si pensa all'amore come a un miracolo" ha esordito così Fanny Ardant, raccontando a Blasting News il suo pensiero sull'apatia e paura nelle relazioni odierne sui social. "Si pensa che l'amore sia qualcosa di non dovuto, un qualcosa che non si sa quando arriverà e finirà.

Non penso che ci sia un'epoca migliore di un'altra, perché le persone sono diverse. Non penso ci sia una moda nell'amore" ha poi continuato l'attrice protagonista de I giovani amanti, presentato al Biografilm 2022. "L'amore può essere anche un colpo di fulmine. Succede no? Io non ho nessun tipo di conoscenza di questo" ha inoltre aggiunto Ardant.

"Si può dire che oggi ci siano delle leggi nel campo della politica, dell'economia, del profitto. L'unico terreno che intoccabile è l'amore" ha infine chiosato l'attrice francese, ribadendo la sua opinione nel campo dei sentimenti.

Fanny Ardant ricorda l'attore Jean Louis Trintignant

"Jean Louis Trintignant era un gentleman.

Lui aveva un'intelligenza, un'ironia immensa ed era un grande attore" ha raccontato Fanny Ardant sull'attore con cui ha recitato con più piacere nella sua carriera cinematografica. "Gli attori, gli uomini o le persone che ami non muoiono, perché quando penso a Jean Louis vedo il suo sorriso ironico e la sua grande intelligenza nella vita" ha infine concluso l'attrice oltralpe nell'ultima giorno del Biografilm 2022 di Bologna.

Informazioni su I giovani amanti di Carine Tardieu

I giovani amanti di Carine Tardieu, scritto insieme ad Agnés de Sacy e Raphaële Moussafir, uscirà al Cinema giovedì 23 giugno 2022. Tra gli interpreti, Fanny Ardant, Cécile de France, Melvil Poupaud e Florence Loiret Caille.