Mercoledì 22 giugno è iniziato l'esame di maturità 2022, per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori. Dopo due anni in cui gli esami scritti erano stati sospesi, è quindi tornato il tema di italiano.

Le varie tracce

Erano complessivamente sette le tracce possibili. Per la tipologia A il primo autore scelto è stato Giovanni Pascoli. Il testo era "La via ferrata", tratto da Myricae, che ha come tema centrale il progresso e i pericoli che ne conseguono. L'ultima volta che Pascoli uscì alla maturità era il 1990. Il secondo autore è stato invece Giovanni Verga con la novella Nedda.

Per la tipologia B il tema scelto è stato quello delle leggi razziali e il brano era un testo tratto dal libro di Gherardo Colombo e Liliana Segre, "La sola colpa di essere nati". In esso si racconta l'espulsione dalla Scuola per colpa delle leggi razziali subito da Segre quando era ancora bambina, e il trauma che questo le ha causato. L'ex magistrato di Mani Pulite commenta che in un mondo pieno di discriminazioni e ingiustizie, Liliana Segre è l'esempio lampante che non si deve per forza rispondere al male con il male.

Un'altra traccia proposta era un testo tratto da Oliver Sacks, "Musicofilia", si chiedeva di ragionare sul potere della musica sulle persone.

La terza proposta era una riflessione su un discorso pronunciato da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica: il tema portante del discorso era il Covid, i cambiamenti climatici e l'importanza della scienza.

Per la tipologia C è stato proposto un testo tratto da "Perché una Costituzione della Terra" di Luigi Ferrajoli, sugli effetti che ha provocato e che sta provocando la pandemia. Infine ai maturandi di questo anno è stato proposto anche l'argomento dell'iperconnessione, una riflessione che parte dal libro di Vera Gheno e Bruno Mastroianni.

La traccia più scelta: i numeri della prima prova

Alla Maturità 2022 hanno preso parte circa 520 studenti. I ragazzi avevano a disposizione 6 ore. Le commissioni sono state 13.703 e le classi coinvolte 27.319.

La traccia più scelta dai maturandi del 2022 è stata quella che parte da un brano tratto dal libro "Tienilo accesso.

Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni che ha come argomento portante l'iperconnessione. I dati di un'indagine a campione effettuata dal ministero dell'Istruzione rivela che tale traccia è stata svolta dal 21,2% degli studenti.

Il 18% dei candidati ha scelto la traccia tratta dal libro di Liliana Segre e Gherardo Colombo che proponeva l'argomento delle leggi razziali. Il 16,5% ha optato per l'analisi del testo del brano di Giovanni Verga. Il 15,8% ha sviluppato il tema della musica a partire da un brano tratto dal libro di Oliver Sacks. Il 14% si è cimentato nella traccia che partiva da un passaggio del libro di Luigi Ferrajoli. L'11,6% ha scelto quella che aveva come argomento il discorso di Giorgio Parisi, mentre soltanto il 2,9% ha preferito l'analisi del testo del brano di Giovanni Pascoli.

Il ministro Bianchi: 'Tracce bellissime'

Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito che l'esame di stato è un passaggio importante incoraggiando gli studenti. Egli afferma: "Le tracce sono bellissime", inoltre aggiunge che la maturità 2022 è partita in modo regolare, spiegando che le tracce sono state scelte cercando di valorizzare gli studenti di qualsiasi percorso di studi.

Fra gli studenti c'è però chi la pensa diversamente, infatti presso la sede del ministero in Viale Trastevere a Roma è stato appeso - da parte dell'Unione degli Studenti - uno striscione di protesta con scritto: "Bocciamo Bianchi, sulla maturità ora decidiamo noi".