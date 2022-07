Ieri, lunedì 4 luglio 2022, Jessica Selassié ha parlato del suo rapporto con gli hater sui social dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 6. La principessa etiope, infatti, si è collegata in diretta su Instagram con i Law Pills, una coppia di avvocati esperti in diritto civile, alla quale ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi piuttosto cattivi da parte dei leoni da tastiera su Twitter. In particolare, Selassié ha spiegato che le offese e gli insulti provenivano da profili falsi o da quelli di donne mature, rimanendo piuttosto stupita dal loro comportamento aggressivo e immotivato.

L'esperienza di Jessica Selassié con i leoni da tastiera

"All'inizio ho letto delle cose e sono stati un po' cattivi, attaccando la mia sfera personale e ci sono rimasta male" ha esordito così Jessica Selassié, raccontando della sua esperienza con gli hater dopo aver vinto il GF Vip 6. "Sono tutti principalmente dei profili fake. Sono rimasta sbalordita dal fatto che ci sono delle signore incattivite dalla vita, che avranno dai 40 o 60 anni in su, che mi scrivono delle cattiverie assurde. Ma non avete delle figlie? Non siete state anche voi ventottenni che dovete buttare la vostra rabbia repressa su una ragazza che può starvi simpatica o no? Fatevi una vita" ha poi aggiunto la principessa etiope svelando alcuni dettagli sulla maggior parte dei leoni da tastiera che la attaccano.

"Va bene che uno deve commentare, ma a essere così cattivi... Andate a prendere un gelato o fatevi una tisana" si è infine sfogata Selassié.

Jessica Selassié parla delle fake news sui social

"Anche in questo ci sono passata. Vi ho mandato del materiale e quindi state un po' scrutando" ha raccontato Jessica Selassié sulle notizie inventate sul suo conto ai Law Pills.

"Ci sono notizie su Twitter che vengono retwittate vanno in tendenza e chi s’informa bene prende quelle per verità" ha poi aggiunto la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, facendo riferimento al rischio di diffusione delle fake news sui social. "E poi uno ci scrive articoli. Sono fatti per acchiappare like" ha infine chiosato Selassié riguardo alle notizie clickbait sui personaggi dello spettacolo.

I rapporti d'amicizia con Sophie Codegoni

Oltre a Barù Gaetani, Jessica Selassié ha stretto una bell'amicizia con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I tre si sono visti di recente in Puglia per un evento per pubblicizzare un loro brand. A quanto pare, le tensioni e le gelosie al GF Vip 6 tra la principessa etiope e Codegoni a causa di Basciano sono ormai passate. Infatti, l'ex tronista ha dimostrato di essere davvero innamorato di Sophie, e quindi Jessica ha deciso di accantonare definitivamente il suo interesse per lui.