Grazie a Vértice 360, casa produttrice spagnola ma con una sede in Italia, verrà presentato il nuovo film di Alex Garland, Men e approderà nei Cinema italiani a partire dal 24 agosto con la partecipazione di Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu e Gayle Rankin. Un film britannico, horror e drammatico, che tratta la tossica mascolinità sotto forma di allegoria folk.

MEN: la trama

Harper, interpretata da Jessi Buckley, si trasferisce nella campagna inglese del Gloucestershire, per superare il lutto del marito James, dopo aver assistito al suo suicidio ma presto sarà perseguitata da qualcosa o qualcuno che darà vita a un vero e proprio incubo.

Conosce Geoffrey, lo strano ed eccentrico padrone di casa e a seguire una serie di personaggi bizzarri e inquietanti, con una caratteristica particolare: tutti hanno lo stello volto di Geoffrey.

La tecnica di suspense

Con la provocazione dei suoi due film sulle intelligenze artificiali, come Ex Machina e quello di fantascienza, Annihilation, Alex Garland usa la tecnica di suspense, già utilizzata nei precedenti film, anche nella sua nuova opera MEN. Si può notare l'uso di colori accessi che vengono esaltati dalla fotografia e dagli effetti visivi, come il forte colore verde delle colline che aumentano quell'atmosfera inquietante e con una successione di avvenimenti che nascondono le cause dei traumi e delle sue stesse conseguenze.

La chiesa con simboli pagani, le affascinanti location, danno forma ai sensi di colpa di Harper. Durante lo scorrere del film s'incontrano tantissimi riferimenti alla mitologia greca come Leda e il cigno e Le sirene e Ulisse, tutto seguito da altrettanti simbolismi che vengono ripercorsi nel corso della storia.

Alex Garland

Il regista inglese iniziò la sua carriera come romanziere, scrivendo il romanzo Tesseract e The Beach per poi passare alla sceneggiatura per il film Danny Boyle, 28 giorni dopo.

Con il suo debutto in regia con Ex Machina, Garland ha vinto dei premi BAFTA ed è stato candidato all' Oscar per poi successivamente, iniziare a lavorare sia come sceneggiatore che come regista, per Annihilation tratto dal romanzo di Jeff Vandermeer, uscito nel 2018.

Figlio del famoso cartoonist Nick Garland, studia storia dell'arte all’Università di Manchester per poi lavorare come fumettista e approda nel mondo del cinema nel 2001 e nel 2004, ritorna sul suo cammino di scrittore con The Coma.

Non solo lavora per il cinema ma anche per la televisione con la miniserie Devs, prodotta e uscita nel 2020. Nel corso della sua carriera riceve diversi premi e riconoscimenti: miglior regia e sceneggiatura per Ex Machina dalla British Independent Film Festival, New York Film Critics Online Awards, Chicago Film Critics Association e molti altri.