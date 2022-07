Ritornano sullo schermo Gru e il suo gruppo di Minions e il 18 agosto si scoprirà come sia nata l'amicizia tra Gru e il suo aiutante dr Nefario e di come sia diventato un protagonista malvagio e cattivo. Doppiato da Max Giusti, Minions 2 è stato presentato in anteprima durante l'edizione numero 68 del Film Festival di Taormina. I Minions e il bambino Gru, che sogna di diventare un super cattivo, ritornano per intrattenere ancora un volta adulti, bambini e famiglie.

Gru: Il desiderio e la voglia di essere accettato

Ambientato negli anni '70, con la regia di Kyle Balda e Brad Ableson e prodotto da Universal Pictures, I Minions arrivano per esternare il proprio animale interiore e Gru è un bambino deciso e volenteroso che ha preso la decisione di creare una banda tutta sua, con il continuo desiderio e bisogno di essere accettato.

Varie tematiche dell'infanzia vengono affrontate nel film per bambini: come combattere il bullismo e il supporto di tutti i suoi amici. Risate, sorrisi e allegria sono assicurate con la visione del film, con la presenza delle pazzoidi e gialle figure dei Minions e sono proprio loro che vanno a prendere a scuola Gru, invece che i suoi genitori: un viaggio irresistibile in un aereo completamente improvvisato, l'impegno in un viaggio particolare e speciale e l'esigenza di sconfiggere la banda dei super cattivi che ridono di lui continuamente, in quanto ritenuto troppo piccolo per poter diventare uno di loro.

Max Giusti: il mattatore televisivo

Max Giusti, il mattatore televisivo che presta la sua voce sin dalla prima edizione dei Minions, è sempre riuscito a trovare il tono e il timbro giusto per uno dei personaggi più adorati dai bambini.

Attraversando un lavoro prima psicologico per poi arrivare al perfetto doppiaggio, Max Giusti ha dovuto fare i conti con i suoi ricordi da bambino. L'inizio non è stato facile, trovando molte difficoltà nel riuscire a dare la giusta voce al personaggio, ma la svolta arrivò quando iniziò a ragionare come un bambino. Una trasformazione tecnica e un lavoro di sottrazione: entrare profondamente nel personaggio con la tecnica di sottrarre invece che aggiungere, arrivando alla voce che ormai tutti conoscono.

Gli incassi negli USA di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Minions 2 ha superato le aspettative in quanto a incassi. È stato il primo film animato a superare i 100 milioni di dollari dopo l'uscita nel 2019 di Frozen 2. Il film ha superato i 48 milioni di dollari solo nella prima giornata nelle sale americane e raggiungendo i 109 milioni di dollari dopo tre giorni, con una buona possibilità di salire ancora di più grazie alla vendita dei biglietti per la proiezione del 4 luglio e con una buonissima valutazione su Cinema Store e con un 92% di valutazioni positive su RottenTomatoes.