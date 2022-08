Proseguono le selezioni in Calabria del concorso "Una ragazza per il cinema". Nel catanzarese si è svolta nel weekend l’ottava selezione che ha consentito a due partecipanti di ottenere fascia e coroncina con accesso alle finali regionali, ovvero Giulia Paone Falvo e Anna Colacino, mentre una fascia è stata conquistata anche da Silvia Felicetta e Nicole Cristofaro.

Le miss vincitrici

Giulia Paone Falvo ha ottenuto il pass per la finale regionale di ‘Una ragazza per il Cinema’. Nel corso della serata si è definita come una ragazza tenace che non molla mai, inoltre ha affermato di non essere una ragazza molto aperta e che ama esprimersi cantando.

Stesso traguardo è stato raggiunto da Anna Colacino, la quale ha sottolineato come per lei è importante l’empatia e la volontà di conoscere le persone per ciò che sono realmente. Originaria di Lamezia Terme, Anna ha studiato recitazione a Genova.

Due sono state le fasce per la serata. La prima è andata Silvia Felicetta. La 16enne di Catanzaro, si è espressa affermando che a contraddistinguerla sono determinazione e carisma. Ha evidenziato che per lei è fondamentale mettersi continuamente in gioco e fare esperienze per crescere: Silvia si è definita come una ragazza solare ed allegra.

Nicole Cristofaro, invece, ha voluto evidenziare, che per quanto la bellezza esteriore sia quel che in genere colpisce immediatamente, ciò che conta realmente è quello che una persona ha dentro.

Le altre partecipanti

Sono state sette le partecipanti che non hanno vinto alcuna fascia, ma che comunque si sono dette felici della partecipazione al concorso.

Alessia Barberio, 20 anni di Catanzaro, è una studentessa che frequenta il corso di laurea in Lettere presso l’Università di Cosenza, con il sogno di insegnare. La ragazza ha spiegato che bisogna sfruttare i propri talenti e le capacità che le persone possiedono.

Alessia ha sottolineato che è molto importante l’esperienza che si compie e lo studio che permette di migliorare. Alessandra Trapasso, 17enne, studia per diventare estetista e si è definita come una ragazza molto determinata.

Un'altra partecipante è stata Maria Pia Camporato, studentessa con passione per la moda e con l'ambizione di divenire un’attrice.

Asia Esposito ha dichiarato di avere una forte passione per disegno e scrittura. In particolare ha evidenziato di trovarsi a suo agio a esprimere ciò che sente scrivendo. Margherita Vono ha concentrato il suo discorso, nel corso della serata, sulla bellezza, ritenendola come un qualcosa che può aiutare, ma fondamentale è l’aspetto interiore. Discorso simile per Francesca Castiglione, secondo cui ciò che si vede può essere semplicemente una maschera che le persone indossano. Infine la giovane Angela Viscomi ha affermato di avere la passione per il disegno e la lettura.