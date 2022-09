'Nostalgia' di Mario Martone potrebbe rappresentare l'Italia agli Oscar, ed essere presente nella categoria Miglior Film Internazionale.

La scelta della pellicola da presentare agli Academy è stata eseguita dalla commissione italiana dell'ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) di cui fanno parte note figure del panorama culturale italiano, tra cui: Ferzan Ozpetek, Matteo Rovere, Laura Delli Colli, Nicola Borrelli, Arianna Finos, Andrea Romeo, Iginio Staffi, Concetta Gulino e Alessandra Querzola.

Per arrivare alla nota premiazione americana però e aggiudicarsi la vittoria della famosa statuetta, il lungometraggio dovrà prima superare altri due step: il primo il 21 dicembre, in cui verranno selezionati dall'Academy i migliori 15 film internazionali, e il secondo circa un mese dopo, precisamente il 24 gennaio, dove saranno svelate le Nomination finali e annunciati i 5 film che concorreranno alla corsa agli Oscar.

Mario Martone, il regista del film, ha accolto così la notizia: “Sono felice e onorato, per me - dice - per tutti noi che abbiamo realizzato questo film e per tutto il piccolo universo tanto umano in cui è nato il nostro 'Nostalgia'. Avevamo capito già a Cannes che dalla Sanità il film riusciva e sapeva parlare al mondo - continua - ringrazio quindi la Commissione che ci dà l'opportunità di continuare questo dialogo”.

La trama del film

Presentato l'anno scorso al Festival di Cannes, dove ha ricevuto circa 10 minuti di standing ovation, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea e vede come protagonista Felice Lasco (interpretato da Pierfrancesco Favino) un uomo che, dopo quarant'anni trascorsi in Egitto, ritorna a Napoli nel Rione Sanità, quartiere in cui è nato e vissuto, per far visita all'anziana madre.

Qui, camminando e riscoprendo una città che gli era tanto familiare, riaffiorano ricordi e forti emozioni, e ritrova un amico d'infanzia che è diventato “O’ Malommo”,un boss affermato e temuto del quartiere. Felice sarà inoltre costretto ad affrontare nuovamente segreti del passato da cui il protagonista aveva cercato di allontanarsi da tempo.

Il cast

Oltre il già citato Pierfrancesco Favino nei panni del protagonista Felice Lasco, nel cast figurano Tommaso Ragno nel ruolo del boss Oreste Spasiano, Francesco di Leva nei panni del parroco Don Luigi Rega, Aurora Quattrocchi che interpreta Teresa Lasco, la madre di Felice, Artem e Geolier nei ruoli rispettivamente di Felice e Oreste da ragazzi, Sofia Essaïdi e Nello Mascia che interpretano Arlette e Raffaele.