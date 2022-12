Nella serata del 21 dicembre, al centro congressi multimediale del Crowne Plaza St. Peter's Hotel di Roma, la 18enne Lavinia Abate è stata incoronata Miss Italia 2022.

Seconda classificata la sarda Carolina Vinci, terza Virginia Cavalieri, proveniente dall' Emilia-Romagna. Finale trasmessa solo in streaming dai canali social dell'evento.

Chi è la vincitrice

Lavinia Abate, romana di 18 anni, era in gara come Miss Lazio e in precedenza aveva vinto il titolo nazionale di Miss Eleganza.

In procinto di diplomarsi al Liceo Scientifico, la nuova Miss Italia, in un'intervista al Corriere della Sera, alla domanda su come va a scuola ha risposto: “Mi accompagnano i miei...

No dai scherzo, ho la media dell'otto, sono brava”.

La giovane sogna di diventare una cantautrice o una compositrice. Studia composizione e durante la gara si è esibita nel cantare Vino Rosso, brano di sua produzione.

Lavinia pratica danza da 12 anni. Introversa nel modo di pensare, estroversa nel modo di agire: questa è - secondo lei - la sua ricetta vincente caratteriale.

La copertura mediatica del concorso

Miss Italia in passato è stato per diversi anni un evento nazional-popolare a livello televisivo.

Quando andava in onda su Rai 1, il suo apice fu nel 2000 con quasi 12 milioni di telespettatori per la finale, con oltre il 51% di share. Da lì in poi vi è stato un declino progressivo, fino ad arrivare al dimezzamento di tale share nel 2011-2012, con 5 milioni di telespettatori.

Da lì l'approdo su La7, con un'ulteriore decurtazione di visibilità, raggiungendo a fatica il milione di telespettatori e attestandosi in quei sei anni dal 2013 al 2018, tra il 5 e l'8% di share. Nel 2019 vi era stato un ritorno di fiamma tra Rai e Miss Italia, non seguito dai numeri, sotto il 20% con 2 milioni e 700 mila spettatori.

Le tre edizioni successive, compresa quella appena conclusa, sono state trasmesse solo in streaming.

Il format

Curiosamente nell'anno solare 2022 sono state elette due Miss Italia: la precedente edizione, che si doveva svolgere a dicembre 2021, era stata rinviata al 13 febbraio a causa della positività al Covid di due partecipanti, poi aveva visto l'incoronazione della napoletana Zeudi Di Palma.

Questa edizione 2022, sempre sotto la guida e supervisione di Patrizia Mirigliani, ha visto diverse novità anche simboliche. Sono state tolte le fasce delle Miss, il numero identificativo delle ragazze e le sfilate in bikini.

Erano in tutto 21 le partecipanti alla finale (giunte dalle selezioni regionali), con l'aggiunta di Federica Maini, Miss Roma.

Al giornalista Salvo Sottile è stata affidata la conduzione, con in giuria il presidente Massimo Boldi, affiancato da Francesca Manzini e Fioretta Mari.