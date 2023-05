Mercoledì 10 maggio, su Rai1, è stata trasmessa la cerimonia di premiazione e consegna dei David di Donatello 2023. Tra le categorie premiate, Elodie ha ricevuto la "statuetta" come migliore canzone originale. Sul palco, la cantante è apparsa visibilmente commosse e ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato di vincere, ma l'unica cosa importante è quella di incontrare sempre persone generose.

Elodie premiata per la prima volta

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023 è stata condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli.

Tra le vari categorie che sono state premiate, è stato assegnato un premio anche alla migliore canzone originale.

I 5 brani a contendersi il premio sono stati: Proiettili (Ti mangio il cuore), Se mi vuoi, La palude, Caro amore lontanissimo, e Culi culagni.

Proiettili (ti mangio il cuore) ha trionfato con Elodie che ha ricevuto il suo primo David di Donatello. La cantante romana emozionata è salita sul palco e ha commentato: "Non me l'aspettavo anche perché non vinco mai. La cosa che conta è incontrare generose e fare cose per bene". Per l'occasione l'artista ha indossato un vestito della maison Valentino.

Proiettili (ti mangio il cuore): al brano ha collaborato anche Elisa Toffoli

La cantante quando si riferisce alla collaborazione con persone generose, si è riferita a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di Proiettili (ti mangio il cuore).

Elodie infatti, si è occupata del testo e dell'interpretazione insieme a Johan Thiele che si è occupato anche della Musica insieme a Elisa Toffoli, e Emanuele Triglia.

Per quanto riguarda Elodie, nella pellicola non ha solo cantato la colonna sonora ma ha vestito i panni di attrice per la prima volta in vita sua.

Elodie ha festeggiato da poco un compleanno da sogno con Andrea Iannone

Lo scorso 3 maggio, Elodie ha festeggiato 33 anni al fianco del suo fidanzato Andrea Iannone.

La cantante ha ricevuto una dolce dedica: "Ti amo e ti stimo. Sei immensa. Buon compleanno amore mio", il tutto è stato accompagno da una serie di scatti inediti.

Tramite il suo profilo Instagram, l'artista ha mostrato alcuni momenti dei festeggiamenti avvenuti in un ristorante della Capitale.

Elodie e Andrea stanno insieme da un anno e in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, l'artista disse di non avere aspettative sulla nuova relazione ma di voler vivere giorno per giorno: "È un ragazzo divertente che mi fa ridere". Nel passato sentimentale dell'ex allieva di Amici di Maria c'è un suo collega, il rapper Marrakesh: i due sono stati protagonisti di alcuni tira e molla, fino alla rottura definitiva.