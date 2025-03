"Quello de Nella tana dei lupi 2 - Pantera è stato un set molto divertente, siamo ancora in contatto e abbiamo persino un gruppo WhatsApp che si chiama Panteras": questo uno dei passaggi dell'intervista resa nelle ultime ore da Salvatore Esposito all'interno del Podcast Tintoria.

Nella tana dei lupi 2 - Pantera, sequel de La tana dei lupi che uscirà tra qualche tempo al cinema, Salvatore Esposito ha recitato con Gerard Butler ed Anthony Hopkins: "Lavorare con lui è stato magico - ha dichiarato Esposito a proposito dell'attore de Il silenzio degli innocenti - una persona di una semplicità e umiltà incredibili.

Abbiamo parlato di cinema, musica e della sua passione per la composizione musicale".

L'attore napoletano, che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra, ha parlato a 360 gradi dei suoi successi internazionali, dei progetti futuri e delle sue passioni meno conosciute.

L'ispirazione tra sport e cultura pop

Grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli, Esposito ha collezionato diverse maglie autografate, tra cui sei di Maradona. "Quando l'ho incontrato mi ha detto: È un grande onore per me. Gli ho risposto: Diego, va bene tutto, ma mi sembra un attimo esagerato. Ho avuto la fortuna di vederlo palleggiare a 53 anni, con un'anca sbilenca ed era ancora impressionante.

Maradona non era solo un calciatore, era Dio, era un'icona".

Non solo calcio: Esposito ha una vera e propria passione per i manga e gli anime giapponesi. "Goku è il mio personaggio preferito, rappresenta la lealtà e il superamento dei propri limiti. Amo anche Naruto e i Cavalieri dello Zodiaco". Anche i Videogiochi figurano tra le sue passioni: "Ho imparato l'inglese giocando, sono un fan di FIFA, The Last of Us e Assassin's Creed.

Mi invitano spesso ai Comicon, ma cerco di non far vedere troppo il mio entusiasmo per non dover partecipare gratis!".

Dal fast food alla scrittura

Non tutti sanno che prima di diventare un attore, Esposito ha lavorato sei anni da McDonald's: "Sono arrivato a diventare direttore di un locale, poi ho scelto di inseguire il mio sogno".

L'attore di Gomorra ha svelato anche un'altra passione, quella per la scrittura: "Sto lavorando ad un progetto cinematografico basato sulla mia trilogia di romanzi. Ho iniziato scrivendo un soggetto per un film che poi si è trasformato in un libro. La scrittura mi permette di esplorare lati di me che la recitazione da sola non basta a esprimere".