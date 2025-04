La finale del concorso "Il Borgo dei Borghi 2025" è andata in onda domenica 20 aprile 2025 in prima serata su Rai 3, con la conduzione di Camila Raznovich. Come ormai accade da diversi anni, la Rai ha scelto la serata di Pasqua per decretare il vincitore del titolo, a conclusione di un lungo percorso avviato lo scorso autunno nell’ambito della trasmissione "Kilimangiaro". L'edizione 2025 del concorso è stata vinta dal borgo siciliano di Militello in Val di Catania.

I paesi in lizza erano 20, uno per ciascuna delle regioni italiane. I voti sono stati assegnati da parte del pubblico online nel corso delle settimane precedenti alla trasmissione ma anche da tre giurati “esperti”.

La classifica del Borgo dei Borghi 2025

Durante la trasmissione di Rai 3 è stata resa nota, in ordine inverso, la classifica dei venti borghi italiani selezionati per il 2025. L’annuncio ha seguito un percorso a ritroso, partendo dal ventesimo posto e risalendo progressivamente verso i vertici della graduatoria.

A inaugurare la lista, in ultima posizione, vi è stato Nus, in Valle d’Aosta, preceduto al diciannovesimo posto da Deiva Marina, in provincia di La Spezia. Al diciottesimo posto si è collocato San Gemini, in Umbria, mentre il diciassettesimo è stato occupato da Agnone, in provincia di Isernia. Poco più su, al sedicesimo, compare Sirolo, borgo marchigiano in provincia di Ancona.

In quindicesima posizione troviamo Ala, in Trentino, mentre il quattordicesimo posto è andato a Scarperia, nel cuore del Mugello fiorentino.

In tredicesima posizione si è piazzato Penne, in provincia di Pescara, seguito da Montalbano Jonico, in Basilicata, che si è aggiudicato il dodicesimo posto. A ridosso della top ten, in undicesima posizione si è piazzato Corenno Plinio, in provincia di Lecco affacciato sul lago di Como.

Al decimo posto si è piazzato il borgo di Montechiarugolo (in provincia di Parma), che ha preceduto Buggerru, nel Sud Sardegna.

Risalendo la classifica, in ottava posizione è giunto Grado, paese in provincia di Gorizia affacciato sul mar Adriatico. La settima piazza della classifica è andata a Ischitella, località della provincia di Foggia, sul versante nord del Gargano. Al sesto posto è arrivato Lazise, comune della provincia di Verona, affacciato sul Lago di Garda.

Maiori in provincia di Salerno ha conquistato il quinto posto, mentre la quarta piazza è andata al borgo calabrese di Aieta, in provincia di Cosenza. Sul terzo gradino del podio è arrivato Vignanello, nella Tuscia viterbese, secondo posto per Agliè in provincia di Torino. Primo posto appunto per il borgo siciliano di Militello.

I tre giurati esperti (che hanno espresso voti pari al 5% ciascuno, per un totale del 15%) sono stati gli storici dell'arte Alberta Campitelli e Jacopo Veneziani e la biologa e divulgatrice Barbara Gallavotti. Il restante 85% dei voti è stato invece deciso dal pubblico, che ha votato online fino allo scorso 6 aprile.

Dettagli sul borgo vincitore

Militello in Val di Catania è un comune di 6.600 abitanti, si trova sulle estreme propaggini settentrionali dei monti Iblei.

Per il grande valore del suo patrimonio monumentale nel 2002 è stata inserita, insieme ad altre sette città tardo barocche del Val di Noto, nella lista dei siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità. Il paese è noto anche per aver dato i natali, nel 1936, al celebre conduttore televisivo Pippo Baudo, a cui curiosamente è stata intitolata una via comunale nonostante sia ancora in vita.

Quella del 2025 è stata la dodicesima edizione del concorso "Il Borgo dei Borghi" di Rai 3, che lo scorso anno era stato vinto da Peccioli, in provincia di Pisa.