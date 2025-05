È stata inaugurata ieri, giovedì 22 maggio la mostra d'arte contemporanea e alla cultura, presso lo spazio espositivo di Via Cupra 34B, nel quartiere Tiburtino a Roma. A dare il via alla programmazione artistica del centro è l'esposizione collettiva "CUPRA La ‘Bona Dea’", un progetto espositivo curato da Laura Turco Liveri che resterà aperto fino al 30 giugno 2025.

Una mostra corale dedicata alla Dea Cupra, archetipo eterno del femminile

Il cuore della mostra è la figura di Cupra, antica divinità italica della fertilità e delle acque, venerata dai Piceni e dagli Umbri, che i Romani assimilarono alla Bona Dea, nume tutelare della natura, della salute e della sfera femminile.

Nell'esposizione questo archetipo torna a parlare all’immaginario contemporaneo attraverso 31 opere di 26 artisti, in un’esplorazione visiva che unisce pittura, scultura, fotografia e incisione.

Le opere propongono una rappresentazione multiforme della Grande Madre: sensuale e spirituale, protettiva e sacrificale, mitologica e contemporanea. L’obiettivo non è solo quello di rileggere un mito antico, ma di usarlo come lente per indagare la condizione umana e femminile nel presente, in dialogo con la memoria e la dimensione archetipica.

Gli artisti partecipanti

Ecco i nomi degli artisti in mostra: Lucio Afeltra, Sabrina Carletti, Antonella Catini, Stefania Di Filippo, Anna Di Fusco, Patrizia Dottori, Franco Durelli, Silvana Leonardi, Giovanna Lionetti, Ferruccio Maierna, Giuliano Mammoli, Gisella Meo, Patrizia Molinari, Loredana Müller, Janine Claudia Nizza, Isabella Nurigiani, Ilaria Occhigrossi, Eduardo Palumbo, Vittorio Pavoncello, Cristiana Maria Pompei, Giuseppe Ponzio, Elvi Ratti, Marco Ruffini, Massimo Ruffini, Salvatore Sava, Alba Savoi, Iria Seta, Sandra Sfodera, Annibale Vanetti, Matteo Visconti.

Un momento particolarmente toccante della mostra è l’omaggio a cinque artisti scomparsi – Sabrina Carletti, Isabella Nurigiani, Eduardo Palumbo, Giuseppe Ponzio e Alba Savoi – figure che vengono ricordate attraverso alcune delle loro opere più rappresentative.

Spazio Cupra: arte, formazione e comunità

Ma Spazio Cupra non è solo una galleria. È un centro culturale multidisciplinare che promuove l’arte come strumento di partecipazione, crescita e condivisione. Fin dalla sua apertura, il centro ospiterà laboratori didattici per bambini, percorsi educativi per adulti, incontri con gli artisti e una scuola di pittura aperta a tutti i livelli.

L’idea è quella di trasformare l’arte in esperienza attiva, avvicinando la cittadinanza a pratiche creative e dialogiche, in un luogo accessibile, umano, inclusivo.

L’arte qui è vissuta non come prodotto, ma come processo: un modo per stare insieme, per riflettere, per crescere.

Un esempio di rigenerazione culturale

Questa mostra d'arte si inserisce in un più ampio movimento di riqualificazione urbana tramite l’arte, in cui spazi alternativi e indipendenti emergono nei quartieri periferici come motori di trasformazione sociale.

In questa visione, l’arte non è solo espressione estetica, ma anche un'azione culturale concreta, che costruisce comunità, valorizza il territorio, genera bellezza e memoria.