Dopo il successo del nuovo film Superman uscito lo scorso 9 luglio, l’attenzione degli appassionati di cinecomic si è spostata sui prossimi progetti del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Tra i titoli più attesi c’è senza dubbio Wonder Woman, personaggio simbolo della DC interpretato in passato da Gal Gadot. Negli ultimi giorni erano circolate diverse voci su una possibile accelerazione per il reboot del franchise, ma è stato lo stesso James Gunn a chiarire ufficialmente la situazione.

Durante un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Gunn ha dichiarato che il nuovo film su Wonder Woman è certamente nei piani del DCU, ma ha voluto frenare ogni entusiasmo esagerato: “È una priorità, ma non è stato fast-tracked”, cioè non è stato inserito in una corsia prefereniziale di produzione.

Il regista ha sottolineato che, al momento, non esiste nemmeno una sceneggiatura pronta e che non è in corso alcuna fase di casting. Il film, quindi, non è ancora entrato nella fase attiva di sviluppo.

Nessuna fretta per la nuova produzione di Wonder Woman: DC Studios punta sulla qualità

James Gunn ha ribadito che il nuovo universo cinematografico targato DC non seguirà una logica affrettata, ma sarà costruito pezzo dopo pezzo con la massima attenzione. Superman, con David Corenswet nei panni di Clark Kent, ha avuto il compito di aprire le danze, e il prossimo anno toccherà a Supergirl e al nuovo Batman. Per quanto riguarda Wonder Woman, il progetto andrà avanti solo quando ci sarà una sceneggiatura che rispecchi gli standard qualitativi fissati dal nuovo corso DC.

Una scelta ben precisa, che differenzia il nuovo approccio di DC Studios rispetto al passato. Gunn ha affermato che realizzare un buon film è più importante che rispettare date di uscita imposte. Solo dopo la stesura di uno script considerato soddisfacente, si inizierà a pensare al resto: regia, cast, location e produzione.

I prossimi titoli e la roadmap DC

Nel frattempo, il DC Universe si prepara a espandersi con altri titoli già confermati: Peacemaker 2 debutterà ad agosto, mentre nel 2026 è atteso Lanterns, serie dedicata agli iconici Green Lantern. In sviluppo anche film dedicati a Supergirl, Batman: The Brave and the Bold, The Authority e Swamp Thing. Tra i progetti più originali, spiccano Clayface e un possibile ritorno della Justice League, anche se per questi ultimi non esistono ancora date ufficiali.

Un nuovo corso per l’eroina amazzone

Il ritorno di Wonder Woman, dunque, non avverrà prima del 2027. Intanto, resta ancora ignoto chi sarà chiamata a indossare i panni di Diana Prince, dopo l’uscita di scena di Gal Gadot. Gunn ha evitato qualsiasi commento sull’attrice che prenderà il suo posto, ribadendo che la nuova Wonder Woman nascerà solo dopo una visione chiara e coerente con l’intero universo narrativo.