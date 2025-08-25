Il 6 settembre 2025 Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni. Per il centenario dello scrittore siciliano, autore di oltre 30 milioni di copie vendute e tradotto in quasi 40 lingue, l’Italia intera si prepara a celebrarlo con una serie di eventi che spaziano da mostre a spettacoli, da premi letterari a convegni internazionali.

Andrea Camilleri centenario: un patrimonio culturale senza tempo

Il nome di Camilleri è legato a doppio filo al Commissario Montalbano, ma la sua produzione letteraria e teatrale è molto più vasta, capace di fondere impegno civile, sperimentazione linguistica e memoria personale.

Le celebrazioni in programma mettono al centro proprio questa poliedricità.

Le iniziative, organizzate dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100, con il sostegno di SIAE e RAI, coinvolgeranno diverse città italiane.

Roma: proiezioni, premi e mostre

6 settembre : alla Casa del Cinema sarà proiettato Conversazione su Tiresia, ultimo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Camilleri nel 2018, preceduto da un inedito backstage.

14 settembre : l’Auditorium Parco della Musica ospiterà Andrea Camilleri, nascita di una leggenda, con letture di grandi attori italiani tra cui Fabrizio Gifuni, Sabina Guzzanti e Luigi Lo Cascio.

20 settembre : debutta il Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori , ideato dalla nipote Arianna Mortelliti, con la conduzione di Pino Strabioli.

8-9 ottobre : presso la Treccani si terrà il convegno internazionale La narrativa di Camilleri, con studiosi e scrittori come Giancarlo De Cataldo e Nicola Lagioia.

Dal 22 ottobre al 29 novembre: la Società Dante Alighieri inaugura a Palazzo Firenze la mostra Scene, voci, accenti, scritture: il teatro infinito di Andrea Camilleri, un viaggio multimediale tra letteratura, teatro e televisione.

Taormina e Bari: omaggi speciali

5-6 settembre a Taormina : due serate al Teatro Antico organizzate dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con concerti e letture.

12-13 ottobre a Bari: doppio evento intitolato Bentornato a Bari, caro Camilleri, nei teatri Piccinni e Petruzzelli.

Accanto agli eventi, sono previste circa dieci nuove pubblicazioni tra inediti, saggi critici e raccolte dedicate alla figura e all’opera di Camilleri.

Un’occasione unica per i lettori di approfondire la sua scrittura e per le nuove generazioni di scoprirne l’eredità.

Andrea Camilleri tra passato e futuro

Il centenario di Andrea Camilleri non è soltanto una celebrazione della memoria, ma un invito a rileggere i suoi testi come strumenti ancora attuali per comprendere la società italiana. La sua lingua, che mescola siciliano e italiano, resta una delle innovazioni più amate della narrativa contemporanea.

Il lascito culturale di Andrea Camilleri

Con mostre, spettacoli e premi, il 2025 si prepara a diventare un anno all’insegna di Camilleri, a conferma di quanto il suo contributo sia ormai parte integrante del patrimonio culturale italiano e internazionale.

Andrea Camilleri non è solo il creatore del Commissario Montalbano, ma un autore che ha saputo rinnovare la narrativa italiana con uno stile unico, mescolando dialetto siciliano e lingua nazionale. Le celebrazioni per i suoi 100 anni rappresentano un’occasione per riflettere sul suo impatto nella cultura contemporanea, dal teatro alla televisione, e sul valore universale di una scrittura che continua ad appassionare milioni di lettori in Italia e nel mondo.