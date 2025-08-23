Maneskin di nuovo insieme? Le voci su una possibile reunion della band romana ora si fanno sempre più concrete. Mentre i membri della band si sono dedicati negli ultimi mesi ai rispettivi progetti solisti, i numeri parlano chiaro e suggeriscono un ritorno alle origini per rilanciare la loro attività live. Secondo quanto riportato da Repubblica, che si basa sulle dichiarazioni di Alessandro de Angelis, padre di Victoria e amministratore unico della società che gestisce gli affari del gruppo, la Maneskin Empire Srl avrebbe subito un netto calo di fatturato.

Maneskin: le cifre di una separazione

I dati del 2024 infatti hanno mostrato una drastica riduzione degli incassi, che sono crollati da un picco di 18,6 milioni di euro a 8,5 milioni, con una perdita di oltre 10 milioni in un solo anno. Anche l'utile si è ridotto a circa un terzo, fermandosi a 423.507 euro, mentre la liquidità disponibile si è notevolmente assottigliata. Questi numeri riflettono una naturale conseguenza della scelta della band di prendersi una pausa dai palcoscenici globali.

L'analisi finanziaria ha permesso anche di mettere a confronto i bilanci delle società individuali di Victoria De Angelis e Damiano David. Stando a questi dati, Victoria, che nel 2024 era molto attiva come DJ, avrebbe superato il frontman.

Il suo progetto solista, gestito dalla Davic srl, ha generato un fatturato di oltre 1,8 milioni di euro, con un utile di circa 167.000 euro. La Humans 23 srl di Damiano, invece, si sarebbe fermata a 1,2 milioni di ricavi e un utile di poco più di 15.000 euro. È importante notare, tuttavia, che le cifre riflettono un momento in cui la bassista era già in piena attività, mentre il cantante stava appena iniziando la sua carriera da solista.

Il futuro della band e la speranza dei fan

Le motivazioni dietro il calo del volume d'affari sono evidenti, come confermato dal bilancio stesso: la minore attività dal vivo e l'assenza di concerti hanno avuto un impatto diretto. Tuttavia, le prospettive sembrano ottimistiche.

Fonti interne indicano che la reunion del gruppo potrebbe avvenire nell'ultimo trimestre del 2025, con un tour programmato per il 2026.

Anche Damiano David aveva commentato in passato questa possibilità, affermando di sentirsi più maturo e di essere cresciuto. Ha detto che ora conosce meglio i suoi bisogni e che i suoi compagni conoscono meglio i loro. Ha aggiunto che, crescendo insieme, possono comunicare in modo più efficace per rendere il loro lavoro più fattibile e sano.

Il cantante aveva anche espresso che, per tornare a suonare insieme, avrebbero dovuto essere tutti riposati e che la prima cosa che avrebbero fatto avrebbe dovuto essere qualcosa che sentivano veramente, senza che sembrasse un lavoro forzato.

Le sue parole accendono la speranza dei fan, pronti a riabbracciare la formazione originale, la cui reunion però, almeno per come appaiono le cose, sembra più un'iniezione di liquidità che una nuova fase artistica.