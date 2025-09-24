Presentato oggi a Palazzo Reale Una Nessuna Centomila, il concerto benefico contro la violenza sulle donne che si terrà domani giovedì 25 settembre alle 21 a Napoli in piazza Plebiscito. Giunto alla sua terza edizione, l’evento ha consentito di raccogliere 500mila euro a favore di 10 centri antiviolenza sparsi per l’Italia. Tanti gli artisti che prenderanno parte alla lodevole iniziativa. Come ha sottolineato Amadeus, che parteciperà anch’egli alla serata benefica, uno dei messaggi chiave dell’evento è quello dell’unità delle persone contro la violenza sulle donne.

Anche nella musica: i brani proposti nel corso della serata saranno, quindi, spesso cantati in duetto. Il popolare presentatore ha anche ribadito il suo rapporto d'affetto con Napoli, ricordando anche di essere sposato con una napoletana. Invece Fiorella Mannoia [VIDEO], presidente onorario della Fondazione Una nessuna centomila, ha sottolineato, tra l’altro, che il problema della violenza sulla donne non vede al momento purtroppo ancora soluzione e che ci sono regioni virtuose che aiutano, mentre in altre i centri antiviolenza sono del tutto abbandonati a se stessi. L’evento è organizzato e prodotto da Friends & Partners di Ferdinando Salzano, è realizzato con il sostegno della Regione Campania e di Fondazione Campania dei Festival.

Una Nessuna Centomila ha il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e AssoConcerti e il supporto del Comune di Napoli. La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la Fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne.

Gli artisti di Una Nessuna Centomila e la scaletta del concerto di domani a Napoli

Questi gli artisti che si esibiranno domani in Piazza Plebiscito: Annalisa, Ariete, BIg Mama, Brunori sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili.

Nel corso della presentazione Amadeus ha anche svelato la scaletta della serata.

Fiorella Mannoia canterà “Il peso del coraggio”, mentre Elisa offrirà la sua voce a “Gli ostacoli del cuore”, quest’ultima duetterà poi con Elodie in “Together” e poi con Brunori Sas in “Anche Fragile”.

Altro duetto per vestire “Canzone contro la paura”, il toccante brano di Brunori Sas, che lo metterà in scena con Fiorella Mannoia. Gigi D’alessio darà voce a Filume’ e poi a Cu ‘mme, in quest’ultimo caso in duetto con Emma. Altro duetto per “Non dirgli mai” con Gigi D’Alessio e Rkomi, che farà coppia anche con Noemi in “Sono solo parole”. “L’amore si odia” vedrà sul palco Noemi ,Fiorella Mannoia e Big Mama. Sarà, invece, Annalisa ad interpretare il medley composto da “Bellissima”, “Piazza San Marco” e “Maschio”.

Quest’ultima sarà poi in coppia con Rose Villain in “Eva più Eva” e con Coez in “La Musica non c’è”.

Spazio poi a “La voglia la pazzia” con Fiorella Mannoia e Gaia, che canterà anche “Chiamo io chiami tu”. Il medley composto da “Che sia benedetta” e “Occidentali’s karma” sarà appannaggio di Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia, che duetterà poi in “Bocca di rosa” con Paola Turci. “L’ultima Notte” sarà portata sul palco di piazza Plebiscito da Ariete e Francesca Michielin. “Ricomincio da qui” sarà cantata in duetto da Malika Ayane e Ermal Meta. Poi “Il ritmo delle Cose” con Rkomi, “Qualcosa di Grande” con Coez, “L’amore esiste” interpretato in coppia da Francesca Michielin e Ariete, “Trasparente” con Rose Villain.

Daranno voce a “Un sorriso dentro al pianto” Francesco Gabbani e Noemi, e a “Bambini” Paola Turci e Anna Foglietta. “Male più non fare” la vestiranno con la loro voce Ermal Meta e Bigmama, mentre Malika Ayane e Paola Turci daranno nuovo smalto a “Futura” del grande Lucio dalla. Spazio, infine, a “Vertigine” con Elodie.