I Rolling Stones non hanno alcuna intenzione di appendere gli strumenti al chiodo. Dopo l'acclamato ritorno avvenuto con l'album Hackney Diamonds del 2023, la leggendaria rock band britannica sarebbe pronta a pubblicare un nuovo album e anche a calcare i palchi europei. L'indiscrezione arriva da una fonte molto vicina al gruppo: stiamo parlando infatti di Marlon Richards, figlio di Keith. In un'intervista con la rivista Record Collector, Richards jr. ha svelato infatti dettagli dell'intensa attività in studio della band. E in più ci sarebbero anche i progetti per tornare in tour per la prossima estate.

Il segreto svelato da Marlon Richards

Secondo il figlio del chitarrista, i Rolling Stones sono in piena fase di registrazione e sarebbero a buon punto con i lavori. "Sono in città a registrare... penso che abbiano quasi terminato", ha detto il figlio del leggendario chitarrista. "Fanno questi orari assurdi... da dopo pranzo fino alle 2 della mattina", ha raccontato ancora nel corso dell'intervista. La conferma ufficiale non c'è, ma le parole del figlio sono più che un'indiscrezione da tabloid.

Secondo Marlon al momento la band è al lavoro su un album del tutto nuovo: "Immagino che stiano per preparare un disco", aggiunge ancora. "L’ultimo andò molto bene, ha vinto anche un Grammy e quindi adesso son tutti quanti gasati".

Le parole di Richards jr confermano in questo modo le voci che già circolavano a partire dal mese di aprile, secondo cui Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood avrebbero registrato tredici nuove canzoni inedite. Il progetto vedrebbe nuovamente la collaborazione con il produttore Andrew Watt, che aveva già lavorato per l'ultima fatica in studio Hackney Diamonds, generalmente apprezzato dagli addetti ai lavori e non solo.

Le indiscrezioni sul tour dei Rolling Stones

Ma le buone notizie per i fan dei Rolling Stones non finiscono qui. Oltre all'album infatti sembra che la band stia pianificando anche un nuovo tour in Europa, sempre secondo le dichiarazioni rilasciate da Marlon Richards nel corso dell'intervista.

E c'è anche di più: le indiscrezioni fornite dal tabloid britannico The Sun inoltre spiegano che un tour previsto per l'estate scorsa era sfumato per ragioni di tipo organizzativo. Non essendo riusciti a fissare le date dei concerti hanno optato per un cambio di programma, decidendo così di tornare in studio di registrazione per scrivere e comporre i nuovi brani.

Nonostante i commenti di chi suggerisce che dovrebbero ritirarsi, specie dopo la scomparsa del batterista Charlie Watts avvenuta nel 2021, i Rolling Stones continuano a comportarsi da vere rockstar, cosa che gli riesce alquanto bene da molti decenni ad oggi. Li potremmo definire quasi immortali.