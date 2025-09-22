C'è grande attesa per la data italiana degli Iron Maiden. La storica band britannica infatti tornerà a San Siro la prossima estate con un concerto molto atteso dai fan. Quest'oggi 22 settembre è partita la vendita per tutti gli iscritti al fan club ufficiale del gruppo. Sui social però cresce la protesta dei fan per il costo dei biglietti, ritenuto da molti esageratamente alto. La tournée europa toccherà le principali città europee prima di concludersi in Gran Bretagna.

Iron Maiden e i biglietti per la data di San Siro

Il prossimo 17 giugno 2026 sarà una data molto attesa per i fan degli Iron Maiden.

Il concerto di San Siro, nel tour che celebra i 50 anni di attività della storica band britannica, si terrà tra nove mesi ma cresce l'euforia quest'oggi con l'apertura delle vendite dei biglietti. Il costo, pubblicato sui canali ufficiali di acquisto dei tagliandi, sta generando non poche perplessità da parte dei fan della band che vorrebbero andare a vedere la loro band amata.

La grande capienza dello stadio San Siro di Milano si traduce in grande disponibilità di posti, tra posti sul prato e posti sulle tribune e tra gli anelli. Ma i costi raggiungono cifre decisamente molto alte e proibitive per un concerto. Si parte dai 172 euro per il prato, passando per i 184 del primo anello numerato, fino ai 189 per le poltroncine del primo anello.

Dal secondo anello il prezzo inizia a diminuire ma sono cifre tutto sommato alte, che si aggirano intorno ai cento euro. Solo il terzo anello, il cui prezzo oscilla intorno ai 75 euro, rientra in quella fascia più contenuta di prezzi. E non bisogna dimenticare che a queste cifre bisogna aggiungere anche gli eventuali costi di gestione.

Su Facebook tanti commenti critici. C'è chi reputa "Vergognosi" questi prezzi, e c'è chi scrive: "170 euro mi sembra un prezzo esagerato, totalmente fuori controllo". Tanti fanno i paragoni con i prezzi di quindici anni fa, sempre per un concerto degli Iron Maiden, con i prezzi più che raddoppiati oggi.

I prezzi nel dettaglio:

Posto in Piedi. Prato > €172,50

Primo anello Rosso Num. > €172,50

Primo anello Rosso Num., CORRIDOIO > € 184,00

Primo anello Rosso Num. > limitata visibilità. > € 172,50

Primo Anello Rosso Num. Poltroncine PREMIUM > € 189,75

Primo Anello Blu Num. > € 132,25

Primo Anello Blu Num. CORRIDOIO > € 143,75

Primo Anello Verde Num. > € 132,25

Primo Anello Verde Num. CORRIDOIO > € 143,75

Secondo Anello Rosso Num. > € 109,25

Secondo Anello Rosso Num. CORRIDOIO > € 120,75

Num. CORRIDOIO > € 120,75 Secondo Anello Rosso VIS. LIMITATA > € 109,25

Secondo Anello Blu Num. > € 97,75

Secondo Anello Blu Num. CORRIDOIO > € 109,25

Secondo Anello Verde Num. > € 97,75

Secondo Anello Verde Num. CORRIDOIO > € 109,25

Terzo Anello Rosso Num. > € 74,75

Terzo Anello Blu Num. > € 74,75

Terzo Anello Blu Num., Cat.1 > € 57,50

Terzo Anello Verde Num. > € 74,75

Terzo Anello Verde Num. Cat.1 > € 57,50

Il tour degli Iron Maiden

Gli Iron Maiden si apprestano dunque a scrivere capitolo nuovo della loro storica carriera con la data del 17 giugno a Milano.

La band suonerà per la prima volta sul palco di San Siro in occasione del Run for your lives tour, un tour celebrativo per i cinquant'anni di attività della band

Dopo il grande successo raccolto loo scorso luglio con la data allo Stadio Euganeo di Padova, la band tornerà in Italia con una scaletta che vuole ripercorrere le tappe salienti della sua storia, pescando dai successi dal debutto omonimo fino all'album Fear Of The Dark pubblicato nel1992. I concerti si svolgeranno principalmente tra stadi e festival in tutta Europa. La tournée toccherà Atene, Sofia, Bucarest, Bratislava, Hannover, Amsterdam, Parigi e Lisbona, e poi si concluderà con un grande show in casa, nel Regno Unito.