James Gunn, co-amministratore delegato di DC Studios, ha scelto i suoi canali social per svelare il titolo e la data d’uscita del nuovo capitolo della saga su Superman: Man of Tomorrow uscirà nelle sale il 9 luglio 2027. Il post è stato accompagnato da un’illustrazione firmata dal leggendario artista Jim Lee, che ritrae l'eroe kryptoniano, interpretato da David Corenswet, accanto a Lex Luthor (Nicholas Hoult) nel suo iconico esoscheletro da battaglia. Il ritorno dei due attori in scena, in abiti già familiari, rafforza l’idea che Gunn stia tracciando un filo narrativo continuo – che lui stesso definisce “Superman Saga”.

Superman: più di un sequel ma un universo in espansione

James Gunn ha inteso fare chiarezza fin da subito: Man of Tomorrow non sarà un sequel tradizionale sul supereroe proveniente dal pianeta Krypton, ma un nuovo episodio all’interno di un racconto più ampio. Il regista ha affermato di aver già completato il trattamento narrativo e di aver avviato la lavorazione, con l’obiettivo di entrare presto in fase di produzione. Il film sarà preceduto da due altri titoli chiave del nuovo DCU: Supergirl, in uscita il 26 giugno 2026, e Clayface, il 11 settembre 2026. La cugina di Superman, interpretata da Milly Alcock, tra l'altro, è già stata presente nel film uscito a luglio 2025 con un cameo nella scena post-credit.

Interessanti gli elementi narrativi insiti nell’artwork: alcune immagini suggeriscono una dinamica inedita tra i due antagonisti, con Superman intento a riparare l’armatura di Luthor, quasi come se lo aiutasse o collaborasse con lui. Si alimentano così ipotesi su una possibile alleanza temporanea contro una minaccia comune, ricordando alcune versioni fumettistiche in cui Luthor ha assunto ruoli più ambigui o da anti-eroe.

Il piano DC per il futuro: costellazione di storie connesse

L’annuncio arriva dopo il successo al box office del primo film del ciclo, che ha riportato Superman al centro dell’universo cinematografico con oltre 600 milioni di incasso e una nuova generazione di fan. La strategia di DC Studios punta ora a consolidare questo nuovo universo narrativo con titoli che si intersecano tra loro e costruiscono l’immagine di una “famiglia supereroica” articolata e sinergica.

Il coinvolgimento diretto di James Gunn in scrittura e regia rafforza questa idea: il brand non è soltanto una serie di blockbuster ma un meccanismo narrativo condiviso che seguirà una roadmap precisa e strutturata. L’uscita di Man of Tomorrow si inserisce quindi come un tassello fondamentale di un disegno unico, che shakerà il DCU tra battaglie epiche, alleanze inaspettate e sviluppo dei personaggi già introdotti.