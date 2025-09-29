Roger Waters accusa apertamente la "lobby israeliana" di aver causato la cancellazione di una nuova, colossale produzione di The Wall che il musicista aveva intenzione di portare alla Sphere di Las Vegas, l'avveniristico impianto inaugurato dagli U2 e che consente di realizzare eventi molto grandi e all'avanguardia.

Waters, noto da anni anche per il suo attivismo in favore dei diritti del popolo palestinese, ritiene che le pressioni esterne abbiano convinto la proprietà a ritirare l'offerta.

Le parole di Roger Waters

In un'intervista concessa pubblicata lo scorso sabato sul Manifesto, Waters ha raccontato il retroscena della presunta cancellazione dello show, previsto tra circa due anni: "Quando si tratta di confrontarsi non solo con il governo israeliano ma con la lobby israeliana c’è un prezzo da pagare", denuncia il musicista britannico.

Waters sostiene che avrebbe dovuto tenere un suo spettacolo su The Wall, "una nuova produzione alla Sphere di Las Vegas" ma ci sono state pressioni per non farlo suonare. L'artista racconta che ha investito molti capitali "ma la lobby israeliana l’ha cancellato". Sostiene che avrebbero convinto in qualche modo il capo della Sphere a non farlo suonare. Ricordiamo che a fine luglio lo stesso Waters ha postato un video sul suo account Youtube, dedicato ai War Abolisher Awards, con un brano dal titolo Sumud.

Il sostegno alla Flotilla e la condanna dei governi

Nella stessa intervista poi il musicista ha parlato anche della missione che sta portando avanti in questi giorni la Global Sumud Flotilla, l'iniziativa umanitaria diretta verso Gaza.

Pur applaudendo l'azione con "tutto il cuore", Waters è scettico sulla sua riuscita, e teme un intervento da parte di Israele

"È molto improbabile che le imbarcazioni della Flotilla riesca a consegnare cibo, latte e medicinali a Gaza", aggiunge ancora. L'artista afferma di essere convinto che che gli israeliani le intercetteranno ed è anche convinto che ci potrebbero essere dei morti. Non sa cosa aspettarsi e teme che gli attivisti che partecipano alla missione possano essere tutti arrestati, ma spera in cuor suo che la missione possa riuscire a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

Sempre sulla questione Gaza l'ex Pink Floyd non ha nascosto le critiche ai governi occidentali, in quanto secondo lui "complici del genocidio", tranne quello spagnolo.

Poi aggiunge che tutti i popoli si oppongono a quanto sta accadendo a Gaza, mentre non è così per tanti governi. Infine, commentando il fatto che i soldati israeliani siano stati in vacanza in Italia, ha detto che costoro andrebbero aiutati negli ospedali psichiatrici piuttosto che stare in vacanza prima di ritornare in guerra e compiere altri massacri.