Il concerto dei Guns N' Roses tenutosi il 18 ottobre allo Stadio Huracán di Buenos Aires è stato segnato da un episodio di tensione. Il frontman Axl Rose ha perso la calma durante l'esecuzione del brano d'apertura, Welcome to the jungle, lanciando il microfono e lasciando momentaneamente il palco. Un gesto, però, che è stato spiegato dallo stesso Axl che, in quel momento, aveva problemi con i volumi dei fonici.

Il gesto di Axl Rose

Durante il concerto di Buenos Aires dello scorso 18 ottobre Axl Rose ha avuto un gesto di stizza e rabbia.

La scena, immortalata in numerosi video che circolano sul web, mostra Axl Rose inalberato.

Dopo aver scagliato con rabbia il microfono contro la grancassa della batteria di Isaac Carpenter (subentrato a Frank Ferrer), il cantante si è tolto la giacca di pelle ed è rientrato nel backstage subito dopo aver concluso il ritornello.

In altre riprese, Axl Rose, durante l'esecuzione del secondo pezzo in scaletta, "Bad Obsession", viene visto salire sulla pedana e prendere a calci la cassa della batteria. Problemi di audio con i volumi, come ha spiegato poco dopo il diretto interessato, e nessun malinteso o problema con il batterista della band.

Il chiarimento del cantante

Nonostante la reazione iniziale avesse fatto pensare a un litigio con il nuovo batterista, Axl Rose ha poi chiarito la situazione, attribuendo la sua frustrazione a problemi tecnici.

In un video, Axl Rose spiega il motivo di quella reazione: "Ho avuto un problema con l'audio, ma nessuno mi ha saputo spiegare il motivo".

Il batterista, però, non c'entra nulla. "Non è colpa del signor Carpenter, però la sua batteria mi passava sopra la testa come un trattore", spiega ancora. "Immagino che sia cosi per farvi godere le percussioni al meglio".

Nonostante le difficoltà tecniche della serata, la testata argentina Perfil ha, comunque, descritto l'evento del 18 ottobre come uno show trionfale.

Nuovo album dei Guns

Non solo concerti. Per i fan delle band presto potrebbero esserci importanti novità. I fan dei Guns N' Roses hanno riacceso le speranze per un nuovo album di inediti, che sarebbe il primo a diciassette anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, Chinese Democracy, pubblicato nel 2008.

Il chitarrista Slash, intervistato dalla rivista Guitar World, ha confermato l'esistenza di molto materiale ma, al contempo, il processo di scrittura della band non è prevedibile visto che il gruppo in passato non è mai riuscito a rispettare i piani. L'assenza di una pianificazione in merito rende le tempistiche ovviamente più incerte. Il chitarrista, tuttavia, è convinto che prima o poi il nuovo disco dei Guns N"Roses arriverà.