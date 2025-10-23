I Bon Jovi torneranno finalmente in tour nel 2026, segnando il loro primo giro di concerti dopo quattro anni. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo, soprattutto dopo la lunga pausa dovuta ai problemi alle corde vocali del frontman Jon Bon Jovi. L'estate 2026 dunque vedrà il ritorno della storica rockband statunitense. Sette per il momento le date fin qui annunciate: la tournée partirà da New York a luglio, per poi toccare l'Europa nel mese di agosto.

Le prime date annunciate

Il tour prenderà il via dagli Stati Uniti, con una serie di quattro date previste al Madison Square Garden di New York, dal 7 al 14 luglio 2026.

Successivamente, la band si sposterà in Europa per una serie di appuntamenti nel Regno Unito e in Irlanda. Il 28 agosto sarà ad Edimburgo, il 30 a Dublino e il 4 settembre sarà invece a Londra.

Al momento non sono state annunciate altre date in altri Paesi, questo rende la toppa di Londra la più vicina per i fan italiani. Ma non si esclude nulla: mancano ancora molti mesi e potrebbero esserci delle novità con l'aggiunta di nuovi appuntamenti dal vivo. A quattro anni di distanza dall'ultimo tour la band statunitense si prepara ad una nuova esperienza dal vivo.

La gioia del frontman

Il frontman Jon Bon Jovi ha espresso tutta la sua felicità e gratitudine nell'annuncio ufficiale, riportato da Ultimate Classic Rock, sottolineando l'importanza del legame con il pubblico e la band:

"In questo annuncio c’è grande gioia", il messaggio del cantante che si legge nel comunicato.

"Gioia nel condividere queste serate insieme ai nostri fan, e gioia per il fatto che il gruppo possa stare insieme".

Il cantante afferma di essere grato alla band e a tutti i fan che gli hanno dato il tempo di poter guarire e rimettersi al meglio. L'ultimo concerto della band della band si tenne infatti a Nashville il 30 aprile 2022. Da allora, il cantante ha dovuto affrontare problemi alle corde vocali che hanno limitato le esibizioni dal vivo a brevi set e a un primo concerto completo di rientro alla Marathon Music Works di Nashville nel giugno del 2025.

Biglietti e nuovi progetti musicali

Per l'acquisto dei biglietti del tour i fan che vogliono vedere la band a New York devono iscriversi alla prevendita dedicata agli artisti, che avrà inizio lunedì 27 ottobre.

Per i concerti nel Regno Unito e in Irlanda invece l'accesso alla prevendita sarà garantito preordinando l'album Forever (Legendary Edition) sullo shop online dei Bon Jovi.

Nonostante la pausa dai tour, la band ha continuato a lavorare in studio di registrazione, pubblicando l'album “Forever” a giugno dello scorso anno. Il 24 ottobre 2025 inoltre è prevista l'uscita di una nuova versione del disco con le canzoni che sono state re-incise con ospiti d'eccezione, tra cui Bruce Springsteen.