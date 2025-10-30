Litfiba di nuovo insieme in tour. La notizia era nell'aria ma sembrava rispondere più ai sogni e alle aspettative dei fan della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli. In mattinata però è arrivata l'ufficialità. La band toscana torna insieme sul palco con un tour celebrativo, dedicato ad uno degli album di maggior successo del gruppo, i 17 Re. La tournée attraverserà l'Italia da fine giugno 2026 e andrà avanti fino alla metà di agosto.

I Litfiba tornano insieme

Dopo l'indizio di ieri si erano fatte tante ipotesi sulle prossime mosse dei Litfiba. Ieri infatti sulla pagina Facebook dei gruppo era stata pubblicata la foto enigmatica su sfondo nero con il numero 2026 stamani è arrivato l'annuncio che farà felici i fan della rockband italiana.

Dopo un lungo periodo di silenzio, i Litfiba hanno annunciato un grande ritorno sulle scene con un tour celebrativo dedicato alla loro storia rock. La storica band fiorentina, composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, ha confermato una tournée molto lunga con ben venti concerti tra giugno e agosto 2026.

Il calendario si concentrerà esclusivamente nei mesi estivi, da giugno ad agosto, toccando città e festival di rilievo. Il tour partirà il 27 giugno da Perugia e andrà avanti per tutta l'estate in giro per la penisola. da nord a sud. Toccherà ovviamente Milano, Roma, Bologna, Firenze e Napoli, e poi si concluderà con l'ultima data a Igea Marina (Rimini) nel giorno di Ferragosto.

Un rito rock per un album fondamentale

Il 2026 segnerà il grande ritorno sul palco dei Litfiba con la formazione originale degli anni Ottanta, altro elemento che rende ancora più felici i fan. Venti concerti che vogliono celebrare un album che ha rappresentato una svolta nel rock italiano, consacrando la band fiorentina a livello nazionale ed europeo.

La reunion è stata voluta per celebrare il quarantennale di un album molto importante della band toscana come i 17 Re. Il disco, pubblicato nel 1986, più di ogni altro albumha definito l'identità artistica della band di Pelù e Renzulli, trasformandosi in un vero e proprio manifesto di libertà creativa.

Il tour non a caso è intitolato appunto Quarant'anni di 17 Re e promette di essere più di una semplice celebrazione.

Nelle intenzioni del gruppo sarà un rito collettivo, organizzato e prodotto da Mc2Live. Gli artisti riproporranno l'album in una veste inedita, affiancandolo ai brani che hanno segnato la loro carriera e che continuano ad appassionare intere generazioni di rocker.

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 12 di oggi 30 ottobre sul sito Vivaticket, mentre la vendita generale avrà inizio alle ore 10 di domani venerdì 31 ottobre 2025 sulle piattaforme abituali.

Le date del tour

Tutte le date del tour 2026 dei Litfiba: