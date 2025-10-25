La classifica degli artisti che hanno venduto di più in Italia dal 2009 ad oggi lascia qualche sorpresa. La classifica raccoglie certificazioni ufficiali FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e comprende Dischi d’Oro, i dischi di Platino e quelli di Diamante che sono stati assegnati a partire dal 2009, anno in cui la FIMI, in collaborazione con GfK, ha iniziato il monitoraggio sistematico del mercato discografico italiano, includendo sia le vendite fisiche che quelle digitali. Vasco Rossi si conferma l'artista che ha venduto di più in Italia negli ultimi sedici anni.

Nelle seconda parte della classifica ci sono anche alcune sorprese.

Un primato inarrivabile

Il primato di Vasco Rossi è schiacciante, sbaragliando la concorrenza di colleghi italiani e star internazionali. Il cantante è l'unico ad aver ottenuto infatti due Dischi di Diamante per gli album Vivere o niente e Tracks 2, ciascuno con oltre 350 mila copie certificate. Il suo bottino complessivo include oltretutto ben 72 Dischi di Platino e 49 dischi d’Oro, numeri che testimoniano una carriera sempre costante e capace di resistere anche negli anni dello streaming digitale.

Al secondo posto troviamo poi Lazza, autore di una scalata sensazionale nel panorama musicale recente. Il rapper di Cenere ha raccolto già un Disco di Diamante, 106 di Platino e 49 dischi d’Oro, superando nettamente icone della musica italiana.

Il terzo gradino del podio è occupato da un'artista di fame internazionale come Ed Sheeran, l'unico artista non italiano a raggiungere le vette della classifica, con 1 Disco di Diamante, 76 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro. Scorrendo la classifica ci sono sorprese e nomi che suscitano sicuramente non poca curiosità.

Sorprese nella seconda metà della classifica

Subito fuori dal podio poi si posizionano due pilastri della discografia nazionale, come Jovanotti che arriva quarto, mentre Ligabue si ferma in quinta posizione. Entrambi si confermano dei punti di riferimento della musica italiana.

La parte inferiore della Top 10 poi riserva non poche sorprese. Al sesto posto c'è la popstar australiana Sia.

È seguita dai Modà in settima posizione. All'ottavo posto troviamo Sean Paul, che è una presenza fissa nelle classifiche. La Top 10 infine si chiude con due interpreti femminili italiane: Baby K e all'ultimo posto Giusy Ferreri, voce pop affermata già da diversi anni

Una classifica all'insegna della musica pop, genere predominante e senza ombra di dubbio il più ascoltato dal pubblico italiano negli ultimi sedici anni. Con poche eccezioni come Vasco Rossi e Ligabue, nomi legati al rock e al pop-rock la classifica desta curiosità ed è lo specchio dei gusti musicali degli italiani negli ultimi tempi.