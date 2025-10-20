Il genio creativo di Freddie Mercury rivivrà l'anno prossimo in un'opera letteraria che attinge direttamente ai suoi appunti personali. Il volume, intitolato A life in lyrics, presenterà al pubblico inediti e versioni alternative di celebri canzoni dei Queen. Tra le scoperte più affascinanti figurano versi scartati e mai pubblicati di Bohemian Rhapsody e le prime bozze di Don't stop me now. Due tra le canzoni per la band britannica, che ha scritto pagine fondamentali della storia della musica.

Il tesoro ritrovato di Mary Austin

Il materiale è stato messo a disposizione da Mary Austin, l'ex fidanzata e amica intima di Mercury, a cui il cantante lasciò in eredità la sua casa e i suoi beni, compreso l'intero archivio creativo, che copre l'arco temporale dagli esordi della band britannica fino alla fine della sua carriera solista, conclusasi con la morte del cantante nel 1991.

Ci sono testi di brani che hanno fatto la storia dei Queen.

Austin ha raccontato la scoperta: "A inizio 2023 stavo catalogando il contenuto di Garden Lodge, questa meravigliosa casa che mi aveva lasciato Freddie", spiega. "Iniziai a sfogliare le carte raccolte insieme da me e dalla mia famiglia, dove erano rimaste indisturbate e invisibili per più di trent'anni". La donna spiega di aver trovato bozze scritte su fogli di carta e su semplici quaderni.

Sono state ritrovate versioni alternative di Bohemian Rhapsody e tanto altro ancora: materiale molto prezioso per tutti i fan e anche per i biografi della band, attenti ai più piccoli particolari.

'Abbiamo risvegliato molti ricordi'

Mary Austin è del parere che gli appunti che sono stati scritti a mano da Freddie Mercury offrano una finestra sulla "mente brillante e creativa" di Freddie.

Materiale che senza dubbio stimola senza dubbio la curiosità e l'interesse dei fan dei Queen più attenti ai particolari e ai dettagli.

La condivisione di questo materiale ha risvegliato in lei molti ricordi personali. "Abbiano risvegliato molti ricordi di decenni passati", aggiunge ancora. E spera inoltre che dar vita a questi manoscritti possa far luce sulla creatività di Freddie Mercury. L'uscita di A life in lyrics avverrà per il prossimo anno, in occasione di quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno del cantante.

La notizia arriva inoltre a breve distanza dall'uscita nelle librerie di un altro volume su una delle voci più importanti di tutti i tempi. Si intitola Love, Freddie ed è opera Lesley-Ann Jones, che il mese scorso aveva causato non poco scalpore: è lei infatti a sostenere la tesi che il cantante abbia una figlia segreta, che sarebbe rimasta sconosciuta anche ai suoi amici più stretti e che negli ultimi mesi ha rilasciato anche alcune dichiarazioni. Un mistero, quest'ultimo, su cui bisognerà fare maggiore chiarezza.