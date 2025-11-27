Arriva questa settimana nelle sale cinematografiche italiane la commedia “Oi vita mia” con protagonisti Pio e Amedeo, al fianco di Lino Banfi. Il film, diretto dai due comici pugliesi, esce questo giovedì 27 novembre.

Dettagli su “Oi vita mia”

Nella commedia “Oi vita mia”, i due comici foggiani interpretano ruoli distinti: Pio dirige una comunità di recupero, mentre Amedeo è alle prese con una casa di riposo per anziani. Entrambi si trovano a fare i conti con difficoltà familiari e finiscono per combinare guai con i loro “ospiti” più burberi. Un evergreen della commedia degli equivoci.

Chi sono Pio e Amedeo

Pio D'Antini e Amedeo Grieco, meglio noti come Pio e Amedeo, sono un duo comico originario di Foggia che ha conquistato il pubblico italiano grazie a uno stile diretto, sfrontato e spesso sopra le righe. Dopo gli esordi in TV locali e una prima notorietà con Le Iene, sono esplosi con Emigratis, programma in cui girano il mondo fingendosi scrocconi presso vip e calciatori, alternando gag, battute al limite e provocazioni.

Negli anni si sono affermati anche al cinema. Hanno recitato da protagonisti in “Amici come noi” (2022) e successivamente in “Belli ciao” (2023). Entrambi i film hanno ottenuto buoni risultati al botteghino, anche grazie alla popolarità del duo.

Nel 2021 hanno condotto il programma di prima serata Felicissima Sera su Canale 5, mix di comicità, musica e interviste che ha confermato il loro seguito.

Pio e Amedeo dividono spesso l’opinione pubblica: c’è chi li trova esilaranti e chi li considera eccessivi, ma è proprio questa polarizzazione che li tiene costantemente al centro dell’attenzione televisiva.

Altre uscite cinematografiche del weekend

Oltre a “Oi vita mia”, la settimana in sala si apre con altri titoli in uscita. Tra questi “Zootropolis 2” di Jared Bush, nuova animazione con Judy Hopps e Nick Wilde alle prese con un assassino e un misterioso libro. Debutta anche “Wake Up Dead Man – Knives Out 3” di Rian Johnson con Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc impegnato a risolvere un omicidio in una comunità religiosa del New York rurale.

Fra gli altri titoli vi sono “Breve Storia d’Amore” di Ludovica Rampoldi, “Dye My Love” di Lynne Ramsay, “Put Your Soul on Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi e “Orfeo” di Virgilio Villoresi.