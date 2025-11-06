La FIMI (Federazione Industriale Musica Italiana) ha pubblicato una classifica che vede Vasco Rossi al primo posto come dischi venduti e certificati dal 2009 ad oggi. Al secondo posto troviamo Lazza, in terza posizione Ed Sheeran e al quarto posto Jovanotti.

La classifica ci fa capire i cambiamenti in atto nei gusti musicali, si mischiano infatti artisti che hanno fatto la storia con nuovi protagonisti, fino ad arrivare a cantanti internazionali che hanno ormai trovato una loro importante collocazione nel panorama della musica dello stivale.

Vasco Rossi primeggia nella classifica FIMI

La leggenda del rock italiano Vasco Rossi si conferma inarrivabile. Il cantante di Zocca risulta, infatti, in vetta alla classifica FIMI dei dischi più venduti dal 2009 ai giorni nostri. Il prestigioso obiettivo è stato raggiunto grazie ai due dischi di diamante conquistati con gli album "Vivere" e "Track 2". Il disco di diamante spetta all'artista che ha superato le 500.000 copie vendute, sia in formato digitale che fisico. A questo grande risultato bisogna sommare i 72 dischi di platino 31 d'oro che rendono Vasco Rossi al momento inavvicinabile in Italia.

Vasco Rossi si conferma, quindi, al top nelle vendite oltre che vincente al botteghino per gli incassi derivanti dai concerti di successo negli stadi italiani.

Lazza, la nuova generazione che avanza

In seconda posizione troviamo Lazza, che con "Sirio", l'album più venduto nell'anno 2022, ha centrato l'obiettivo di conquistare il disco di diamante, aggiungendolo a ben 106 dischi di platino e 49 dischi d'oro. Il rapper di Milano è sempre più amato dalle nuove generazioni e questi numeri sensazionali lo dimostrano.

Ed Sheeran e Jovanotti conquistano la terza e la quarta posizione

Il cantante inglese Ed Sheeran, ormai una consuetudine del panorama musicale italiano, conquista la terza posizione grazie al singolo "Shape of you". Il brano ha consentito all'artista di guadagnare il disco di platino, che si va a sommare ai 76 dischi di platino e ai 19 d'oro.

Conquista la quarta posizione Jovanotti, che grazie a "Ora" si assicura un disco di diamante, aggiungendolo a 67 dischi di platino e 14 d'oro.

Gli altri artisti nella Top 10

La classifica della Federazione Industriale Musica Italiana certifica, inoltre, la presenza dal quinto al decimo posto di cantanti ormai consolidati del panorama musicale italiano e di artisti in forte ascesa. Gli artisti in questione sono: Luciano Ligabue, che vanta un disco di diamante, 42 di platino e 29 d'oro, Sia, Modà, Sean Paul, Baby K e Giusy Ferreri, che in coppia hanno conquistato nel 2015 un disco di platino con la canzone "Roma-Bangkok".