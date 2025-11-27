River to River Florence Indian Film Festival torna a Firenze con una nuova edizione dedicata al cinema indiano contemporaneo. Il festival, che si svolge a inizio dicembre 2025, conferma la sede della sala La Compagnia e propone una selezione di lungometraggi, cortometraggi e documentari, con incontri con registi e interpreti. Tra gli ospiti annunciati figurano l’attore e regista Rahul Bose e il regista Anurag Basu, entrambi protagonisti di appuntamenti con il pubblico e di presentazioni di loro opere.

Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, il programma intreccia proiezioni e momenti di approfondimento sui temi sociali, politici e culturali dell’India di oggi.

L’attenzione è rivolta in particolare a storie urbane, narrazioni sulla condizione femminile e sguardi sulle trasformazioni economiche e ambientali del subcontinente. L’evento si conferma così come uno spazio stabile di dialogo tra il pubblico italiano e una cinematografia che, oltre Bollywood, comprende produzioni indipendenti e regionali ancora poco visibili nelle sale europee.

Il programma 2025 tra anteprime e incontri con gli autori

Per l’edizione 2025, River to River propone un cartellone che alterna opere già selezionate nei circuiti internazionali a titoli in anteprima per l’Italia. Le proiezioni sono accompagnate da sessioni di domande e risposte con i registi, workshop per studenti e momenti di confronto con critici e addetti ai lavori.

L’intento dichiarato è di offrire non solo uno sguardo sulle tendenze del cinema indiano, ma anche di creare occasioni di discussione sui linguaggi visivi e sulle forme del racconto.

La presenza di Rahul Bose, attore noto per il suo impegno in ruoli spesso legati a tematiche sociali, e di Anurag Basu, regista che ha lavorato sia con il grande mercato commerciale sia con produzioni più autoriali, contribuisce a rafforzare la dimensione internazionale del festival. I due ospiti sono coinvolti in masterclass e incontri pubblici in cui ripercorrono fasi delle loro carriere e discutono l’evoluzione dell’industria cinematografica indiana, tra piattaforme digitali, co-produzioni e nuovi modelli distributivi.

Accanto alle proiezioni in sala, il festival prevede anche momenti di approfondimento dedicati alla musica per il cinema, alla sceneggiatura e alla produzione esecutiva tra India ed Europa. Sono in programma inoltre iniziative mirate al coinvolgimento delle comunità indiane presenti in Italia, con particolare attenzione alle seconde generazioni, chiamate a intervenire in dibattiti e testimonianze. L’obiettivo è consolidare River to River come luogo di incontro tra chi il cinema lo fa e chi lo guarda.

Un festival che ha portato il cinema indiano nel cuore di Firenze

River to River Florence Indian Film Festival nasce a Firenze all’inizio degli anni Duemila ed è diretto da Selvaggia Velo. Secondo il sito ufficiale del festival, la manifestazione è stata pensata fin dall’origine come primo festival al mondo interamente dedicato al cinema indiano, con la volontà di portare in Italia film altrimenti difficili da vedere in sala.

Nel corso del tempo il programma si è ampliato, includendo opere provenienti da diverse aree linguistiche dell’India e aprendo spazio anche a produzioni della diaspora indiana in altri paesi.

Il legame con Firenze è un elemento centrale del progetto. La scelta di La Compagnia, sala cittadina dedicata soprattutto a festival e rassegne, ha reso possibile costruire un punto di riferimento stabile per chi è interessato a cinematografie non mainstream. Le proiezioni trovano posto in un contesto urbano caratterizzato da una forte presenza di istituzioni culturali e da un pubblico abituato a frequentare iniziative su cinema d’autore, arti visive e musica, creando sinergie con altre realtà del territorio.

Secondo le informazioni diffuse dal festival, nel corso delle sue edizioni River to River ha presentato sia film di registi già affermati sia opere di cineasti emergenti, promuovendo in particolare il dialogo con i giovani autori. La formula prevede sezioni competitive con premi attribuiti anche in base al voto del pubblico, un elemento che contribuisce a coinvolgere gli spettatori e a misurare la ricezione dei titoli proposti fuori dall’India.

La programmazione ha spesso affiancato ai film contemporanei omaggi a figure storiche del cinema indiano e retrospettive tematiche. In questo modo il festival ha offerto strumenti per comprendere meglio la storia di una cinematografia estremamente prolifica, che produce ogni anno centinaia di titoli tra film in lingua hindi e opere realizzate in altre lingue regionali.

L’attenzione alle differenze interne al paese, alle identità linguistiche e religiose e alle trasformazioni sociali è una costante delle scelte curate dalla direzione artistica.

Nel panorama italiano, River to River si è inserito in una rete di manifestazioni dedicate a cinematografie extraeuropee, contribuendo a diversificare l’offerta culturale e a rafforzare la conoscenza dell’India attraverso le immagini in movimento. L’edizione 2025 conferma questa vocazione, puntando su ospiti come Rahul Bose e Anurag Basu e su una selezione di titoli che mira a raccontare, da prospettive differenti, la complessità di un paese in rapido cambiamento.

Per Firenze, la presenza continuativa del festival rappresenta anche un elemento di attrattività turistica e culturale, capace di intrecciare il patrimonio storico della città con pratiche contemporanee di fruizione cinematografica.

Nel corso degli anni l’iniziativa ha consolidato una comunità di spettatori che segue abitualmente il programma, contribuendo a rendere il rapporto tra Italia e India non solo economico o turistico, ma anche culturale e artistico.