Katy Perry si esibirà a Lucca Summer Festival domenica 19 luglio 2026. Sarà la sua unica tappa in Italia per quell’anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita da mercoledì 5 novembre (ore 11) e in vendita generale da venerdì 7 novembre. Già oltre 115 miliardi di stream globali, più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti: una delle artiste più iconiche del pop contemporaneo. L’esibizione si terrà nell’area delle Mura storiche di Lucca.

Un concerto al Lucca Summer Festival 2026 vedrà protagonista Katy Perry

È stato ufficializzato che Katy Perry si esibirà al Lucca Summer Festival 2026.

La notizia conferma che l'artista ha inserito, dopo quella del 2 novembre 2025 a Bologna, un'altra data italiana nel suo calendario, fissata per il prossimo 19 luglio 2026. L'evento si terrà nella consueta area concerti delle Mura storiche di Lucca, una location che da decenni ospita il festival. La scelta del Lucca Summer Festival, uno dei più consolidati e noti festival estivi a livello europeo, posiziona l'appuntamento come uno dei principali appuntamenti musicali di quella stagione.

I record e la carriera di Katy Perry

Katy Perry è una delle artiste con i maggiori risultati commerciali dell'industria musicale contemporanea. Le statistiche relative alla sua carriera includono oltre 115 miliardi di stream globali, più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti.

Il suo percorso discografico ha avuto inizio nel 2008 con l'album One of the Boys, che conteneva la hit I Kissed a Girl. Il successo è stato consolidato con Teenage Dream (2010), che ha eguagliato il record di Michael Jackson piazzando cinque singoli al numero uno della Billboard Hot 100. Sono seguiti Prism (2013), con singoli come Roar e Dark Horse, e Witness (2017), caratterizzato da sonorità elettropop. Il suo più recente album in studio è Smile (2020), a cui ha fatto seguito il nuovo progetto discografico intitolato 143. Attualmente il suo profilo Spotify supera 57 milioni di ascoltatori mensili.

Cosa aspettarsi dal concerto a Lucca

Le performance dal vivo di Katy Perry sono note per la loro forte componente scenica: scenografie imponenti, corpo di ballo, effetti visivi su schermi LED e numerosi cambi d'abito.

È prevedibile che la scaletta del concerto di Lucca includerà sia i brani più celebri sia le canzoni tratte dal suo ultimo album 143, offrendo una panoramica completa della sua carriera. La location delle Mura di Lucca, già teatro di artisti come The Rolling Stones, Elton John, Bob Dylan e Paul McCartney, potrà ospitare decine di migliaia di spettatori.

Oltre all'attività musicale, Katy Perry è impegnata anche in iniziative filantropiche e imprenditoriali. Nel 2018 ha fondato la Firework Foundation, che promuove l'accesso all'educazione artistica per i giovani provenienti da contesti svantaggiati. Tra i progetti in cui ha investito figurano Impossible Foods, Apeel Sciences e De Soi, marchio di aperitivi analcolici.

I biglietti saranno messi in vendita con una doppia fase di distribuzione. La pre-sale R101 sarà attiva da mercoledì 5 novembre alle ore 11:00 fino a giovedì 6 novembre alle 23:59, previa registrazione sul sito di R101. La vendita generale partirà invece da venerdì 7 novembre alle ore 11 attraverso il circuito TicketOne