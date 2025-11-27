L'Università di Teramo ha deciso di conferire una laurea honoris causa a Milo Manara, uno dei fumettisti e illustratori italiani più conosciuti a livello internazionale. Il conferimento di un titolo accademico a una figura legata al fumetto rappresenta un segnale di attenzione verso un linguaggio che, da tempo, ha oltrepassato i confini dell'intrattenimento per entrare nelle pratiche di studio di storici dell'arte, studiosi dei media e ricercatori di letteratura comparata.

La scelta di Teramo si inserisce in una tendenza più ampia che vede le università italiane aprirsi alle forme contemporanee di narrazione visiva, dalle graphic novel alle illustrazioni per l'editoria.

Un riconoscimento come la laurea honoris causa non riguarda solo la biografia del singolo autore, ma riflette anche le trasformazioni del canone culturale e le modalità con cui la ricerca accademica guarda oggi ai linguaggi della comunicazione visiva.

Una laurea honoris causa per un protagonista del fumetto europeo

L'ateneo abruzzese ha scelto di onorare Milo Manara per il suo contributo alla cultura contemporanea. La formula della laurea honoris causa, prevista dall'ordinamento universitario italiano, viene utilizzata per riconoscere personalità che abbiano offerto un apporto significativo in ambito scientifico, artistico o sociale, anche al di fuori dei percorsi accademici ordinari. Nel caso di un autore di fumetti, il gesto assume un valore simbolico perché equipara, dal punto di vista simbolico e istituzionale, il lavoro del disegnatore e narratore per immagini a quello di altre discipline tradizionalmente riconosciute dall'università.

Il contesto di Teramo, città universitaria che ha costruito negli anni una propria identità formativa tra scienze sociali, comunicazione e discipline giuridiche, offre uno sfondo significativo a questo conferimento. Il rapporto tra università e linguaggi visivi si è progressivamente consolidato attraverso corsi, seminari e ricerche che affrontano fumetto, cinema, televisione e nuovi media come oggetti di studio a pieno titolo. In questo quadro, la decisione di dedicare una laurea honoris causa a un fumettista si colloca in una traiettoria di ampliamento degli ambiti disciplinari riconosciuti.

Il percorso artistico di Milo Manara

Milo Manara, nato nel 1945 a Luson, in Alto Adige, è considerato uno dei principali autori del fumetto europeo.

Secondo l'enciclopedia Treccani, ha esordito alla fine degli anni Sessanta, per poi affermarsi nel decennio successivo con opere che lo hanno reso riconoscibile per lo stile grafico e per l'uso di un segno molto controllato, attento al corpo umano e alla costruzione della tavola. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti editori italiani e stranieri, contribuendo alla diffusione del fumetto d'autore in un periodo in cui il medium iniziava a essere percepito anche come forma di espressione adulta e complessa.

Tra le sue serie più note, ricordate dalle principali sintesi critiche, vi sono lavori che intrecciano erotismo, avventura e riflessione metanarrativa, come “Il Gioco” e “HP e Giuseppe Bergman”.

Manara ha dialogato con la tradizione letteraria e cinematografica, realizzando adattamenti a fumetti, illustrazioni e progetti grafici legati a figure centrali della cultura italiana e internazionale. Le collaborazioni con Hugo Pratt e con Federico Fellini, in particolare, hanno mostrato la capacità del fumetto di confrontarsi con altre forme narrative, dal romanzo d'avventura al cinema d'autore.

Treccani sottolinea come Manara abbia lavorato a cavallo tra fumetto e illustrazione, producendo copertine, tavole originali per esposizioni, portfolio e edizioni di pregio. Questo posizionamento intermedio tra editoria popolare e circuiti espositivi ha contribuito a ridefinire il modo in cui il disegno sequenziale viene percepito, consentendo al fumetto di entrare in dialogo con musei, gallerie e istituzioni culturali che tradizionalmente si occupavano di pittura e scultura.

Fumetto, illustrazione e riconoscimento accademico

Il conferimento di una laurea honoris causa a un fumettista come Manara può essere letto anche come un passo ulteriore nel processo di legittimazione del fumetto come disciplina di studio. Negli ultimi decenni, molte università europee hanno introdotto corsi dedicati alla storia e alla teoria del fumetto, spesso all'interno di dipartimenti di studi letterari, di scienze della comunicazione o di storia dell'arte. In Italia, questo movimento si è intrecciato con la crescita del mercato delle graphic novel e con l'affermazione di festival, mostre e premi specificamente dedicati al fumetto d'autore.