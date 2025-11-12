Morgan Freeman, iconico attore di Hollywood, continua a stupire il pubblico con la sua energia e dedizione al cinema. Nonostante abbia raggiunto l'importante traguardo degli 88 anni, Freeman non accenna minimamente a ritirarsi dalla carriera che l'ha reso celebre in tutto il mondo. In un'intervista al The Guardian l’attore ha dichiarato: “Quell’appetito c’è ancora, giusto un po’ più misurato”, lasciando intendere che la passione per il suo mestiere è ancora fortissima.

L'amore per il cinema non ha età

Durante una conversazione con il The Guardian, Freeman ha ribadito il suo legame profondo con il mondo del cinema: “Il mio rapporto con la recitazione non è mai cambiato, continuo a farlo perché mi fa sentire vivo”.

Con una filmografia che attraversa decenni e generi diversi, l’attore ha più volte dimostrato una versatilità straordinaria. “Non vedo l’ora di nuovi progetti che mi permettano di mettermi ancora alla prova”, ha aggiunto, sottolineando come il desiderio di esprimersi artisticamente resti intatto.

Morgan Freeman: una carriera luminosa

Freeman ha avuto una carriera prolifica che l'ha visto protagonista in numerosissimi film iconici. Notato per il suo talento straordinario e per una presenza scenica ineguagliabile, ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar come miglior attore non protagonista per Million Dollar Baby. La sua determinazione nel restare attivo sul set è una testimonianza di dedizione rara nel mondo dello spettacolo: “Il cinema è parte di me.

Non potrei smettere, nemmeno volendo”, ha confessato.

Morgan Freeman è un attore, regista e narratore statunitense, noto per la sua voce inconfondibile e la straordinaria capacità di dare profondità emotiva ai suoi personaggi. Nato il 1º giugno 1937 a Memphis, Tennessee, ha esordito tra teatro e televisione, affermandosi poi nel cinema dagli anni ’80 in poi, con ruoli memorabili in Driving Miss Daisy, Le ali della libertà, Se7en, e tanti altri.

Oltre alla carriera d’attore, Freeman è celebre anche per il lavoro di narratore in documentari di successo come March of the Penguins e Through the Wormhole. Da sempre attento a tematiche sociali, ha spesso interpretato personaggi legati alla giustizia, alla resilienza e alla morale. “Cerco storie che abbiano un significato, che possano dire qualcosa al pubblico”, ha spiegato in passato.