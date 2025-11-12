Roberta Bellesini, vedova di Giorgio Faletti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha condiviso alcuni ricordi personali del marito, toccando diversi aspetti della vita privata e professionale dello scrittore, e offrendo un ritratto intimo e toccante del loro rapporto.

Bellesini ha descritto come la loro relazione fosse basata su un profondo amore e una reciproca ammirazione. Ha ricordato con emozione alcuni dei momenti più significativi trascorsi insieme, sottolineando come la creatività di Faletti fosse una costante fonte di ispirazione per entrambi.

'La sua creatività era contagiosa'

Roberta Bellesini ha parlato della capacità di Giorgio Faletti di trasformare ogni evento quotidiano in un'opera d'arte. Secondo lei, il marito aveva un talento innato nel cogliere dettagli che sfuggivano agli altri, e questo era evidente non solo nei suoi scritti, ma anche nella sua musica e interpretazioni cinematografiche.

Faletti, noto per libri di successo come "Io uccido" e "Appunti di un venditore di donne", è stato una figura poliedrica nel panorama artistico italiano. Bellesini ha sottolineato come la professionalità e la passione di Faletti fossero alla base di ogni suo progetto, rendendolo un punto di riferimento per molti giovani artisti.

Un legame che va oltre il tempo

Bellesini ha evidenziato anche gli aspetti più intimi della loro vita insieme, descrivendo un amore che è stato e rimane indelebile oltre il tempo. Nonostante la scomparsa di Faletti, avvenuta nel 2014, il legame tra i due sembra non essersi mai spezzato.

Nell'intervista, ha raccontato di come continui a sentirsi guidata dalla presenza del marito in ogni decisione importante. "Nei momenti importanti compare sempre una piuma. Non credo sia un caso, ma un segno. Giorgio c’è. Anche se non posso vederlo, è vicino a me", ha dichiarato Bellesini, sottolineando quanto la loro vita insieme le abbia insegnato sul significato del vero amore e della condivisione.

Chi era Giorgio Faletti

Giorgio Faletti è stato un artista poliedrico italiano: attore, comico, scrittore, cantautore e paroliere. Nato ad Asti il 25 novembre 1950 e scomparso nel 2014, Faletti ha avuto una carriera sorprendentemente variegata, conquistando il pubblico in ambiti molto diversi. È diventato noto negli anni ’80 grazie al programma televisivo Drive In, dove ha creato personaggi comici iconici come Vito Catozzo. Successivamente, si è dedicato alla musica, partecipando più volte al Festival di Sanremo sia come autore che come interprete, ottenendo grande successo nel 1994 con la canzone Signor Tenente, un brano di denuncia contro la mafia che gli valse il secondo posto e un riconoscimento unanime per il suo impegno civile.

Negli anni 2000, Faletti ha stupito il mondo letterario con l’inaspettato successo del suo romanzo thriller Io uccido (2002), diventato un best-seller tradotto in numerose lingue. Da quel momento ha pubblicato altri romanzi, confermandosi come uno degli autori italiani più letti a livello internazionale. La sua capacità di reinventarsi continuamente, passando dal comico all’intellettuale, ha fatto di Faletti una figura unica nel panorama culturale italiano, capace di lasciare un segno duraturo in ogni campo in cui si è cimentato.