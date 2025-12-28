Lo "Stiffelio" di Giuseppe Verdi, uno dei titoli meno rappresentati del compositore, è stato riproposto in una nuova produzione al Teatro Comunale di Modena e, successivamente, al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. L'opera, raramente in cartellone nei principali teatri italiani, è andata in scena il 28 dicembre 2025 a Modena e sarà replicata a Reggio Emilia, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere a una delle partiture più insolite e innovative del repertorio verdiano. L’evento segna una significativa rivalutazione per quest'opera, spesso trascurata rispetto ad altri capolavori di Verdi, evidenziandone la moderna tensione drammaturgica e la profondità psicologica dei personaggi.

La direzione musicale è affidata al maestro Francesco Lanzillotta, mentre la regia è curata da Rosetta Cucchi, con un cast di cantanti specializzati nel repertorio verdiano. Nel ruolo del protagonista Stiffelio si esibisce il tenore Matteo Lippi, e la parte di Lina è interpretata dal soprano Salome Jicia. L’allestimento, nato dalla collaborazione tra i due teatri emiliani, punta a valorizzare le peculiarità drammatiche di un’opera il cui libretto affronta temi come il perdono, la colpa e la redenzione in ambito familiare e religioso. La messinscena si distingue per una lettura attuale e fedele alle intenzioni di Verdi, restituendo spessore a una vicenda che unisce melodramma e riflessione etica.

La storia travagliata di un'opera riscoperta

Composto tra il 1850 e il 1851, "Stiffelio" fu spesso oggetto di censura per i suoi temi considerati audaci all’epoca, incentrati sul perdono concesso da un pastore protestante alla moglie adultera. Solo di recente, grazie alle ricerche filologiche, l’opera è stata rivalutata nella sua versione originale, portando alla riscoperta della drammaturgia innovativa e del linguaggio musicale di Verdi. I teatri di Modena e Reggio Emilia, sedi di importanti produzioni verdiane, ospitano questa nuova lettura di "Stiffelio", confermando l’attenzione del territorio emiliano per il recupero del patrimonio lirico nazionale.

Il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, dove ha debuttato questa produzione, è legato al repertorio verdiano ed è un punto di riferimento per l’opera in Italia.

Il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia proseguirà l’iniziativa culturale con nuove repliche. La scelta di proporre "Stiffelio" risponde alla volontà di offrire al pubblico opere meno frequentate, sostenendo l’esplorazione di pagine meno note ma ricche di valore artistico e storico.

I teatri emiliani e il repertorio verdiano

Il Teatro Comunale di Modena, dedicato a Luciano Pavarotti e Mirella Freni, vanta una lunga tradizione di produzioni verdiane, grazie alla vicinanza territoriale e culturale del compositore, originario di Roncole di Busseto. Fondato nel 1841 e rinnovato più volte, il teatro è un centro di produzione lirica di rilievo nazionale, con stagioni regolari e attenzione ai giovani interpreti.

Il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, costruito tra il 1852 e il 1857 su progetto dell’architetto Cesare Costa, si distingue per una programmazione che valorizza il grande repertorio e le proposte meno convenzionali, ospitando festival, concerti e spettacoli di prosa oltre alla lirica.

Entrambe le istituzioni si inseriscono in una tradizione musicale emiliana di altissimo livello, con numerosi festival e un pubblico partecipe. Eventi come la nuova produzione di "Stiffelio" confermano la capacità dei teatri emiliani di proporre progetti culturali, offrendo spunti di riflessione sulla modernità della musica e del teatro di Verdi. Le iniziative di recupero del repertorio meno noto si affiancano a programmi di divulgazione e formazione, coinvolgendo scuole, appassionati e studenti di conservatori, rafforzando l’identità musicale del territorio.