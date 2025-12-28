Il Museo Nazionale del Cinema di Torino celebra Brigitte Bardot, icona del cinema e della cultura pop degli anni ’50 e ’60, con la mostra “Pazza idea. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni”. L'esposizione è visitabile alla Mole Antonelliana fino al 9 marzo 2026.

Curata da Giulio Bursi e Domenico De Gaetano, la mostra propone un viaggio attraverso le immagini di figure che hanno segnato un'epoca, tra cui la stessa Bardot, immortalata dal fotografo Angelo Frontoni.

La presenza di Brigitte Bardot è centrale: le fotografie di Frontoni la presentano come simbolo di bellezza, libertà e anticonformismo, qualità che l'hanno resa un punto di riferimento per il cinema, la moda e il costume del Novecento.

La mostra si concentra sul ruolo di Bardot come icona pop.

La mostra “Pazza idea” e Angelo Frontoni

“Pazza idea. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni” mette in risalto le personalità che hanno contribuito a ridefinire l’immaginario collettivo del secondo Novecento. Le immagini di Frontoni raccontano la trasformazione della società attraverso i volti di artisti e attori che hanno lasciato un segno nella cultura popolare. Brigitte Bardot, con il suo stile inconfondibile, è una delle protagoniste di questo racconto visivo.

Il Museo Nazionale del Cinema e le icone del Novecento

Il Museo Nazionale del Cinema, nella Mole Antonelliana, si conferma come centro culturale dedicato alla storia e all’evoluzione dell’immagine in movimento.

Con mostre come “Pazza idea”, il Museo promuove la conoscenza delle figure che hanno plasmato il cinema e la società contemporanea. L’omaggio a Brigitte Bardot offre al pubblico l’opportunità di riscoprire il fascino di una delle più grandi icone del secolo scorso.

La mostra invita a riflettere sull’eredità culturale di Bardot e degli altri protagonisti immortalati da Frontoni, sottolineando il ruolo del Museo come custode della memoria cinematografica.