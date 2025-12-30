L’articolo presenta diverse proposte di agende per il 2026, caratterizzate da un taglio originale e significativo. Tra le novità, spiccano le cosiddette «agende solidali», realizzate per sostenere cause sociali o culturali, e le agende letterarie, pensate per chi desidera accompagnare l’anno con una riflessione quotidiana legata ai libri e agli autori.

Le agende solidali includono, ad esempio, una proposta settimanale realizzata da Cesvi in collaborazione con l’azienda Legami: si tratta di un’agenda sostenibile in carta proveniente da foreste gestite responsabilmente, con una donazione minima di 300 euro per un blocco di venti agende, personalizzabile con logo aziendale – un’idea utile per aziende attente all’impatto sociale e ambientale.

Un’altra opzione solidale è offerta dalla Fondazione Meyer e si articola in una «agenda 2026» settimanale, con planner mensile, copertina fantasia e dettagli in lamina d’oro, elastico di chiusura, formato compatto (12×17 cm), e una donazione di 12 euro: un oggetto elegante, ma con finalità benefiche.

Tra le agende letterarie, spicca la Libridinosa 2026, nata dallo staff di «10 Righe dai libri»: ogni giorno segnala citazioni (300 in tutto), compleanni d’autore (circa 1.400) e include dodici fotografie tratte dal volume “Attaccati alle radici. Immagini e storie di alberi della Sardegna”. Si presenta come un diario letterario che accompagna giorno dopo giorno, alimenta la curiosità e sostiene la promozione della lettura.

Il valore culturale delle agende 2026

Le agende solidali si inseriscono in una più ampia tendenza culturale che vede l’oggetto quotidiano trasformato in strumento di impegno. L’iniziativa di Cesvi, con la collaborazione di Legami, non solo offre un prodotto fisico, ma trasmette il valore della responsabilità sociale dell’impresa. La proposta della Fondazione Meyer evidenzia, invece, come anche istituzioni sanitarie possano comunicare messaggi di prossimità attraverso un formato quotidiano.

Le agende letterarie rispondono, invece, al desiderio di un’esperienza quotidiana che unisca informazione culturale e uso pratico. Libridinosa, nata da una comunità di lettori, combina memoria, curiosità e impegno civico attraverso la carta stampata – un gesto contro l’abbandono della lettura e a favore della condivisione dei saperi.

Solidarietà e cultura: dove nascono queste agende

Cesvi, come ong attiva da anni, amplia la propria presenza nel campo dei gadget solidali con una proposta dedicata al 2026 (agenda settimanale sostenibile, personalizzabile) – un esempio di marketing etico che sostiene progetti umanitari.

La Fondazione Meyer, nota per il sostegno all’ospedale pediatrico fiorentino, utilizza un prodotto editoriale (l’agenda) per raccogliere donazioni e coinvolgere una comunità di utenti nel quotidiano, un modo per tessere relazioni oltre la cura.

Libridinosa deriva da un progetto comunitario di promozione della lettura: la connessione tra citazioni, compleanni d’autore e immagini consente di creare un ponte tra passato culturale e pratica contemporanea.

È un esempio di editoria partecipata che valorizza la rete tra lettori e autori.

In sintesi, le agende 2026 presentate si distinguono non solo per la loro funzione organizzativa, ma per la capacità di veicolare valori solidali e letterari, confermando il ruolo degli oggetti quotidiani come strumenti di riflessione e partecipazione.