L’iniziativa Educanto, promossa dal Comune di Pesaro, ha avuto luogo il primo dicembre 2025 presso il Teatro Rossini della città marchigiana. L’evento ha visto la partecipazione attiva di insegnanti, operatori e professionisti dell’area educativa insieme a genitori e cittadini, riuniti in un coro collettivo. Obiettivo dichiarato del progetto è incentivare una relazione più stretta tra figure educative e famiglie attraverso la pratica musicale condivisa.

Un ponte tra scuola e comunità attraverso la musica

Educanto si propone come laboratorio corale dove il coinvolgimento diretto di chi opera nel settore dell’educazione, affiancato da mamme, papà e residenti, fa della musica un mezzo per valorizzare la collaborazione nella crescita dei giovani.

L’approccio condiviso consente di trasmettere valori di coesione e di favorire un dialogo intergenerazionale. Il repertorio scelto e le attività svolte mirano a sviluppare la sensibilità all’ascolto e la capacità di lavorare insieme, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Il progetto si inserisce quindi in una rete di iniziative che puntano alla formazione civica e al benessere sociale nella comunità locale di Pesaro.

La cornice culturale: il Teatro Rossini e la tradizione musicale pesarese

La scelta del Teatro Rossini come sede dell’evento riveste particolare significato. Il teatro, edificato tra il Settecento e l’Ottocento e intitolato al celebre compositore Gioachino Rossini, rappresenta uno dei principali centri culturali della città.

Pesaro, riconosciuta come Città Creativa Unesco della Musica dal 2017, conferma così la propria vocazione ad accogliere progetti che stimolano la partecipazione attiva della popolazione attraverso le arti performative. La cooperazione con gli istituti scolastici e con le realtà associative del territorio ha favorito la diffusione del progetto Educanto e la sua apertura verso diversi segmenti della collettività pesarese.

La rilevanza della musica come pratica educativa

Numerose ricerche nel campo della pedagogia musicale sottolineano l’efficacia della musica corale nel promuovere la socializzazione e la capacità collaborativa. Esperienze simili a Educanto, promosse sia a livello locale sia nazionale, testimoniano come la musica favorisca processi inclusivi e contribuisca alla formazione di una cittadinanza attiva.

Seppur non vi siano dati quantitativi diffusi relativi all’edizione specifica di Pesaro, l’iniziativa si distingue per l’originalità nel coinvolgimento simultaneo di operatori educativi e famiglie, elemento che può rappresentare un modello replicabile in altri contesti.