La Biennale di Venezia ha annunciato il lancio del nuovo bando per Biennale College Teatro, rivolto specificamente ad attrici e attori di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, residenti in Italia e all'estero. Il periodo per la presentazione delle domande scade il 25 gennaio 2025. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica di formazione, crescita artistica e visibilità internazionale per giovani talenti del teatro.

L'edizione 2025 del progetto prevede un percorso formativo intensivo che si articolerà tra febbraio e giugno. I selezionati saranno seguiti da tutor di fama nazionale e internazionale e avranno la possibilità di lavorare su un laboratorio che culminerà in una presentazione pubblica durante la 53/a edizione della Biennale Teatro, diretta da Stefano Ricci e Gianni Forte.

Sono attesi ventiquattro partecipanti, selezionati attraverso un'attenta valutazione dei profili artistici dei candidati.

Tra le finalità principali dell'iniziativa vi è l'intenzione di sostenere la carriera di giovani interpreti attraverso l'incontro con registi, pedagoghi e drammaturghi di primo piano. Ricci e Forte hanno sottolineato come "la formazione costituisca una linea fondante delle attività della Biennale", contribuendo alla creazione di uno spazio di ricerca dedicato alle nuove generazioni di artisti. Al termine del percorso, i partecipanti presenteranno i lavori sviluppati all’interno del festival ufficiale, garantendo loro un palcoscenico di rilievo nel panorama teatrale contemporaneo.

Il ruolo della Biennale di Venezia nella formazione teatrale

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è uno degli enti culturali più prestigiosi in Europa e a livello internazionale e promuove da oltre un secolo innovazione nei settori dell’arte, dell’architettura, della danza, della musica e del teatro. Il College Teatro si inserisce nel più ampio programma di Biennale College, piattaforma di alta formazione rivolta ai giovani e ai professionisti della creatività contemporanea.

Attraverso il Biennale College Teatro, l’istituzione veneziana conferma il proprio impegno nel lavorare per lo sviluppo di talenti emergenti e nel potenziare il dialogo tra generazioni artistiche. I laboratori, i workshop e le presentazioni pubbliche rappresentano elementi centrali per permettere ai giovani di confrontarsi con le realtà produttive e creative del panorama internazionale. Il programma, collocato nella cornice di Venezia e supportato da una rete di partner e istituzioni, arricchisce il tessuto culturale della città durante tutto l’anno.